MÚSICA
GRATUITO

Dona Salvadora emociona Salvador em show gratuito de despedida

Última edição de Cantos Ancestrais acontece nesta sexta, 6, no Santo Antônio Além do Carmo, com entrada gratuita

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

03/03/2026 - 15:35 h

Projeto consolidou um vínculo afetivo entre público e território
Salvador se prepara para uma noite de memória e celebração nesta sexta-feira, 6. A partir das 19h, o coreto do Largo do Santo Antônio Além do Carmo recebe a quinta e última edição de Dona Salvadora – Cantos Ancestrais, encerrando o ciclo do projeto que transformou o bairro em ponto de encontro da cultura popular.

Gratuita, a apresentação reafirma a força da tradição oral e a potência vocal de Dona Salvadora, artista de Taperoá (BA), que esteve no centro de uma série de encontros mensais marcados por sambas, rezas, pontos e cantos de trabalho que atravessam gerações.

Ao longo das edições, o projeto consolidou um vínculo afetivo entre público e território. A despedida mantém a essência que guiou a iniciativa: celebrar a cultura popular como expressão viva, compartilhada e ancestral.

Com direção musical de Amadeu Alves, Cantos Ancestrais encerra sua trajetória reafirmando o legado construído no Santo Antônio Além do Carmo. A apresentação contará ainda com interpretação simultânea em Libras, garantindo acessibilidade ao público surdo.

Repertório de memória e encontros especiais

No repertório da última edição, cantos como 'Acorda Mamãe', 'No Pé da Ladeira' e 'Flor da Laranjeira' conduzem o público por um percurso de afeto e ancestralidade.

Assim como nas apresentações anteriores, o show contará com convidados especiais, ampliando os encontros sonoros que marcaram o projeto.

Dona Salvadora sobe ao palco acompanhada por Peu Souza (bandolim), Tito Fukunaga (flauta), Maestro Rayala (percussão), Juliana Alves (voz) e Eliezer Freitas (percussão), grupo que já se tornou marca registrada da iniciativa.

Dona Salvadora – Cantos Ancestrais foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia e conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado, via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.

Dona Salvadora – Cantos Ancestrais (5ª e última edição)

  • Data: 6 de março (sexta-feira)
  • Horário: 19h
  • Local: Largo do Santo Antônio Além do Carmo – Salvador
  • Entrada gratuita

música Salvador show

x