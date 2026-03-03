Dona Salvadora emociona Salvador em show gratuito de despedida

Siga o A TARDE no Google

Projeto consolidou um vínculo afetivo entre público e território - Foto: Divulgação

Salvador se prepara para uma noite de memória e celebração nesta sexta-feira, 6. A partir das 19h, o coreto do Largo do Santo Antônio Além do Carmo recebe a quinta e última edição de Dona Salvadora – Cantos Ancestrais, encerrando o ciclo do projeto que transformou o bairro em ponto de encontro da cultura popular.

Gratuita, a apresentação reafirma a força da tradição oral e a potência vocal de Dona Salvadora, artista de Taperoá (BA), que esteve no centro de uma série de encontros mensais marcados por sambas, rezas, pontos e cantos de trabalho que atravessam gerações.

Ao longo das edições, o projeto consolidou um vínculo afetivo entre público e território. A despedida mantém a essência que guiou a iniciativa: celebrar a cultura popular como expressão viva, compartilhada e ancestral.



Com direção musical de Amadeu Alves, Cantos Ancestrais encerra sua trajetória reafirmando o legado construído no Santo Antônio Além do Carmo. A apresentação contará ainda com interpretação simultânea em Libras, garantindo acessibilidade ao público surdo.

Repertório de memória e encontros especiais

No repertório da última edição, cantos como 'Acorda Mamãe', 'No Pé da Ladeira' e 'Flor da Laranjeira' conduzem o público por um percurso de afeto e ancestralidade.

Assim como nas apresentações anteriores, o show contará com convidados especiais, ampliando os encontros sonoros que marcaram o projeto.

Dona Salvadora sobe ao palco acompanhada por Peu Souza (bandolim), Tito Fukunaga (flauta), Maestro Rayala (percussão), Juliana Alves (voz) e Eliezer Freitas (percussão), grupo que já se tornou marca registrada da iniciativa.

Dona Salvadora – Cantos Ancestrais foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia e conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado, via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.

Dona Salvadora – Cantos Ancestrais (5ª e última edição)