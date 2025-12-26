Menu
MÚSICA
EITA!

Anitta pode receber oficial de Justiça durante turnê; entenda

Decisão judicial autoriza tentativa de citação da cantora em shows dos Ensaios, após dificuldades de localização

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

26/12/2025 - 8:51 h
Anitta citada pessoalmente por um oficial de Justiça durante show
A Justiça autorizou que Anitta seja citada pessoalmente por um oficial de Justiça durante apresentações marcadas para o início de 2026. A medida faz parte de um processo movido pela estilista Lucia Helena da Silva e pela marca Ropahrara, que também envolve a C&A.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, a autorização foi concedida no dia 18 de dezembro, quando a juíza responsável pelo caso deferiu o pedido das autoras da ação e determinou a expedição dos mandados a serem cumpridos durante shows da cantora. A solicitação ocorreu após tentativas frustradas de localizar Anitta para a citação formal no processo.

Leia Também:

Relembre as polêmicas que abalaram o mundo dos famosos este ano
Por que Gretchen perdeu cabelo? Cantora revela o que aconteceu
Sabrina Sato cancela festa de Natal após internação do pai

As autoras indicaram duas apresentações dos Ensaios da Anitta como possíveis locais para a citação. Os shows estão previstos para Campinas, no dia 24 de janeiro de 2026, e para São Paulo, em 8 de fevereiro do mesmo ano.

Elas argumentaram que a prática já foi adotada em outros casos, incluindo ações envolvendo Baby do Brasil e Nego do Borel.

O processo, estimado em cerca de R$ 1 milhão, teve início em 2024. Desde então, o andamento do caso tem sido prejudicado por dificuldades em citar a cantora, atribuídas a deslocamentos frequentes e mudanças de endereço.

Entenda a ação

Na ação judicial, a estilista acusa Anitta e a C&A de suposta violação de direitos autorais e de propriedade intelectual. Segundo o processo, peças criadas pela designer teriam sido utilizadas pela cantora em alguns de seus clipes mais marcantes, o que motivou o acionamento da Justiça.

Tags:

anitta polêmica

Ver todas

x