Baiano concorre em competição musical da Rolling Stone nos EUA - Foto: Divulgação

O cantor soteropolitano Lucca foi selecionado para participar da competição musical "America’s Next Top Hitmaker", promovida pela revista Rolling Stone nos Estados Unidos. A disputa, aberta ao voto popular, tem como prêmio principal a oportunidade de abrir shows no palco do Global Citizen, no Central Park, em Nova Iorque.

Atualmente radicado em Miami, Lucca já se apresentou em cruzeiros, festivais e casas noturnas nos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Grécia e Itália. Com uma carreira que mistura canto, dança e atuação, o artista carrega a marca da representatividade LGBTQIAPN+ em sua obra e se inspira em nomes como Michael Jackson, Lady Gaga e Beyoncé.

Leia Também: Palco A Tarde FM celebra os 80 anos de Raul Seixas

O cantor está divulgando seu primeiro álbum, intitulado TALES, que reúne composições autorais em português e inglês. Com influência de ritmos brasileiros, caribenhos, funk e R&B, o disco traz faixas como “Amor em SSA”, “Fire” e “Raise Your Flag”, esta última criada especialmente para as celebrações do orgulho LGBTQIAPN+ em diferentes países.



Filho dos músicos baianos Juciara Carvalho e Júlio Pino, Lucca iniciou sua trajetória ainda na infância, e agora aposta na visibilidade global para ampliar seu alcance artístico. A votação online da competição está aberta ao público e pode ser acessada pelo site oficial do cantor: iamlucca.com.