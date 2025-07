Palco A Tarde FM celebra os 80 anos de Raul Seixas

O cantor faria 80 anos se estivesse vivo - Foto: Reprodução | TV Globo

O Palco A Tarde FM fará uma homenagem especial a um dos maiores gênios da música brasileira. Nascido em Salvador, em 28 de junho de 1945, Raul Seixas faria 80 anos se ainda estivesse vivo e para comemorar a data, o programa será todo dedicado ao cantor, compositor e multi-instrumentista.

Durante a programação, tocarão sucessos como "Metamorfose Ambulante", "Tente Outra Vez", "Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás", "Gita" e "Maluco Beleza". O Palco começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.

Série sobre Raul Seixas

Depois do sucesso do filme sobre Ney Matogrosso, é a vez de Raul Seixas ganhar seu retrato na ficção. A série 'Raul Seixas: Eu Sou' estreia nesta quinta-feira, 26, no Globoplay, com todos os oito episódios liberados de uma vez. Protagonizada por Ravel Andrade, irmão de Julio Andrade, a produção aborda diferentes fases da vida do cantor que marcou o rock brasileiro.

Na vida real, os irmãos Ravel e Julio vivem agora, pela primeira vez na ficção, um papel de pai e filho. A parceria entre os dois tem história: ambos já interpretaram o escritor Paulo Coelho no cinema, parceiro musical e figura central na trajetória de Raul.