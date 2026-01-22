Menu
HOME > MÚSICA
REABERTURA

Bar em Salvador aposta em nova experiência inspirada no Japão

Bar do Rio Vermelho aposta em experiência sensorial com som de alta escuta, menu autoral e coquetelaria

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/01/2026 - 12:53 h
Filis é um dos convidados para tocar na reabertura do Chupito
Filis é um dos convidados para tocar na reabertura do Chupito

Mais do que uma casa noturna, o Bar Chupito inicia uma nova fase em Salvador com uma proposta que transforma música e gastronomia em experiência. Inspirado nos listening bars internacionais, conceito surgido no Japão, o espaço aposta em um ambiente intimista e na escuta atenta, combinando sistema de som, carta de drinks e pratos autorais como parte do mesmo roteiro sensorial.

A nova dinâmica da casa também se reflete na forma como a noite será conduzida. Das 20h às 22h, o Chupito funciona como listening bar, com atmosfera acolhedora e foco na experiência sensorial.

A partir desse horário, até as 3h, a casa muda de ritmo e a música e a pista de dança assumem o protagonismo, retomando a vocação noturna que marcou a história do Chupito.

Na inauguração, marcada para esta quinta-feira, 22, o público vai conhecer e degustar os pratos especialmente escolhidos pelo chef José Morchón, também à frente do consagrado La Taperia, além de uma carta que resgata a memória afetiva do bar.

A seleção de chupitos é assinada por PV, responsável pela coquetelaria do Chupito desde os primeiros anos e que retorna com uma curadoria robusta de 30 chupitos, entre hits originais da época, mini clássicos da coquetelaria e novas criações autorais.

A noite de inauguração também segue essa divisão proposta pela casa: das 20h às 22h, o listening bar será conduzido por Secretinho; das 22h às 3h, a música fica por conta de JP Castelhano e Mauro Telefunksoul. A programação do fim de semana reforça o formato, com horários alternando entre escuta e pista, mantendo o clima de encontro e imersão musical.

Na sexta-feira, 23, o Chupito abre das 20h às 3h: o listening bar fica sob o comando de Libri Ana, das 20h às 22h, seguido pela pista comandada por Pinoman até o encerramento. Já no sábado, 24, a casa abre mais cedo, a partir das 18h: Secretinho assume o listening bar até as 20h30, seguido por Filis até as 23h, e Pureza comanda a pista até as 3h.

De volta ao Rio Vermelho, o Chupito reafirma sua identidade como espaço de encontros, agora com uma proposta mais madura, sensorial e contemporânea. A abertura ao público acontece a partir de sexta-feira, 23, em esquema de soft open.

SERVIÇO

Chupito Reabertura

Endereço

  • Rua da Paciência, nº 127, Rio Vermelho.

Funcionamento

  • Quinta e sexta: 20h às 3h
  • Sábado: 18h às 3h

Programação musical

  • 22/01 (quinta – inauguração convidados): Listening Bar (20h–22h) com Secretinho; Pista (22h–3h) com JP Castelhano & Mauro Telefunksoul
  • 23/01 (sexta): Listening Bar (20h–22h) com Libri Ana; Pista (22h–3h) comPinoman
  • 24/01 (sábado): Listening Bar (18h–20h30) com Secretinho; Listening Bar (20h30–23h) com Filis; Pista (23h–3h) com Pureza

