Bar em Salvador aposta em nova experiência inspirada no Japão
Bar do Rio Vermelho aposta em experiência sensorial com som de alta escuta, menu autoral e coquetelaria
Por Beatriz Santos
Mais do que uma casa noturna, o Bar Chupito inicia uma nova fase em Salvador com uma proposta que transforma música e gastronomia em experiência. Inspirado nos listening bars internacionais, conceito surgido no Japão, o espaço aposta em um ambiente intimista e na escuta atenta, combinando sistema de som, carta de drinks e pratos autorais como parte do mesmo roteiro sensorial.
A nova dinâmica da casa também se reflete na forma como a noite será conduzida. Das 20h às 22h, o Chupito funciona como listening bar, com atmosfera acolhedora e foco na experiência sensorial.
A partir desse horário, até as 3h, a casa muda de ritmo e a música e a pista de dança assumem o protagonismo, retomando a vocação noturna que marcou a história do Chupito.
Na inauguração, marcada para esta quinta-feira, 22, o público vai conhecer e degustar os pratos especialmente escolhidos pelo chef José Morchón, também à frente do consagrado La Taperia, além de uma carta que resgata a memória afetiva do bar.
A seleção de chupitos é assinada por PV, responsável pela coquetelaria do Chupito desde os primeiros anos e que retorna com uma curadoria robusta de 30 chupitos, entre hits originais da época, mini clássicos da coquetelaria e novas criações autorais.
A noite de inauguração também segue essa divisão proposta pela casa: das 20h às 22h, o listening bar será conduzido por Secretinho; das 22h às 3h, a música fica por conta de JP Castelhano e Mauro Telefunksoul. A programação do fim de semana reforça o formato, com horários alternando entre escuta e pista, mantendo o clima de encontro e imersão musical.
Na sexta-feira, 23, o Chupito abre das 20h às 3h: o listening bar fica sob o comando de Libri Ana, das 20h às 22h, seguido pela pista comandada por Pinoman até o encerramento. Já no sábado, 24, a casa abre mais cedo, a partir das 18h: Secretinho assume o listening bar até as 20h30, seguido por Filis até as 23h, e Pureza comanda a pista até as 3h.
De volta ao Rio Vermelho, o Chupito reafirma sua identidade como espaço de encontros, agora com uma proposta mais madura, sensorial e contemporânea. A abertura ao público acontece a partir de sexta-feira, 23, em esquema de soft open.
SERVIÇO
Chupito Reabertura
Endereço
- Rua da Paciência, nº 127, Rio Vermelho.
Funcionamento
- Quinta e sexta: 20h às 3h
- Sábado: 18h às 3h
Programação musical
- 22/01 (quinta – inauguração convidados): Listening Bar (20h–22h) com Secretinho; Pista (22h–3h) com JP Castelhano & Mauro Telefunksoul
- 23/01 (sexta): Listening Bar (20h–22h) com Libri Ana; Pista (22h–3h) comPinoman
- 24/01 (sábado): Listening Bar (18h–20h30) com Secretinho; Listening Bar (20h30–23h) com Filis; Pista (23h–3h) com Pureza
