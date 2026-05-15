Beatles e Belchior ganham tributos em noite especial em Salvador

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Banda Us Beatles - Foto: Divulgação

O Largo da Tieta recebe neste sábado uma programação especial dedicada à música brasileira e internacional, reunindo dois espetáculos que homenageiam artistas que marcaram gerações.

A partir das 20h, o público acompanha o show da banda Us Beatles e, na sequência, às 21h30, o musical “Uma Celebração a Belchior”, idealizado e interpretado por André Abreu.

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Abrindo a noite, a Us Beatles sobe ao palco com um tributo inspirado na trajetória do The Beatles. Formada em 2023, a banda recria a experiência musical do quarteto de Liverpool com atenção aos arranjos, figurinos e elementos visuais que remetem à história do grupo inglês.

No espetáculo, Ricardo Sato, Valdir Andrade, Davi Melo e Adriano Lima interpretam respectivamente John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.



Com clássicos que atravessaram décadas, o show aposta em uma apresentação fiel à sonoridade da banda britânica e promete transformar o espaço em uma viagem pelos grandes sucessos dos anos 1960, reunindo fãs de diferentes gerações em torno de canções que ajudaram a transformar a história da música mundial.

Na sequência, o palco recebe “Uma Celebração a Belchior”, espetáculo que revisita a obra de Belchior a partir de uma proposta sensível e poética. Mais do que um tributo musical, a montagem conduz o público por uma experiência imersiva que une música, memória e estética para revisitar o pensamento e a força artística do compositor cearense.

Dividido em blocos temáticos, o musical percorre diferentes fases da carreira de Belchior. “Jovem Belchior” mergulha nas inquietações do início da trajetória do artista com músicas como Na Hora do Almoço e A Palo Seco. Já “O Poeta Visionário” revisita o álbum Alucinação (1976), incluindo canções como Velha Roupa Colorida, Apenas Um Rapaz Latino-Americano e Alucinação.

O espetáculo ainda apresenta o bloco “O Sentimental”, marcado pelo lirismo urbano e pelas dores afetivas presentes em músicas como Paralelas, Todo Sujo de Batom e Galos, Noites e Quintais.

O encerramento acontece com “Outras Canções”, reunindo interpretações de faixas como Pequeno Mapa do Tempo, Clamor no Deserto, Medo de Avião, Como Nossos Pais e Sujeito de Sorte.

A cenografia da montagem é inspirada no programa Ensaio, da TV Cultura, utilizando iluminação e elementos visuais que acompanham a evolução emocional da narrativa. A interpretação vocal e visual de André Abreu aposta em uma caracterização simbólica, preservando a essência artística de Belchior sem recorrer a caricaturas ou imitações.

Dois shows no Largo da Tieta