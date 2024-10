Caruru gratuito vai reunir artistas no Pelô

Lazzo Matumbi está confirmado no evento - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O próximo dia 30 será de muita festa com o Caruru da Casa do Hip-Hop Bahia - dos Erês e de Exu. A celebração acontece na Praça Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, às 18h.

O evento, gratuito e aberto ao público, vai contar com a presença de grandes nomes da música: Lazzo Matumbi, Negra Jhô, Dão Black, Juliana Ribeiro, Serginho (Adão Negro), Prince Addamo, Ravi Lobo, Eric (Afrocidade), Makonnen Tafari, Àurea Semiseria, Kayodé Sacramento, Dj Branco, Tati Campelo e convidados.

O evento une diferentes estilos. Segundo os organizadores, o “Caruru da Casa do Hip-Hop busca fortalecer a cultura afrodescendente através da música e das tradições populares, proporcionando uma experiência única para o público”.