Caso Diddy: Justin Bieber toma atitude e revela estar "enojado"

Justin Bieber decidiu tomar uma atitude após as polêmicas e acusações feitas contra Sean 'Diddy' Combs, que foi seu mentor no começo da carreira.

O famoso tem deixado claro que "não tem nada a ver" com ele, segundo informações do Us Weekly, que também destacou que Bieber foi aconselhado a ficar bem longe de situações envolvendo Diddy.

A publicação ainda informou que Justin Bieber estaria "enojado" com as coisas em que estão relacionando o rapper, preso no mês passado.

Diddy foi detido no último dia 16 de setembro, após sofrer mais de 120 acusações envolvendo estupro, tráfico sexual, transporte para prostituição, abuso, extorsão e coerção.