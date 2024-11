Caso Liam Payne: amigo é preso por envolvimento na morte do cantor

Ex-One Direct morreu aos 31 anos - Foto: Angela Weiss | AFP

Três pessoas foram presas pela polícia argentina por suspeita de envolvimento na morte do cantor Liam Payne, que caiu da janela do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, no dia 16 de outubro. O ex-One Direct morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa, aos 31 anos.

Segundo informações dadas pelo promotor Andres Esteban Madrea, ao Sky News, um amigo do cantor, que era seu contato de emergência na região, e dois funcionários foram detidos e vão responder por “abandono de pessoa seguido de morte, fornecimento e facilitação de entorpecentes”.

A perícia no corpo de Liam identificou a presença de cocaína, crack e outras drogas, como a “cocaína rosa”. A investigação analisou, até o momento, mais de 800 horas de vídeos de câmeras de segurança e das estradas, além do conteúdo do celular de Payne.

Em nota da promotoria, Liam Payne “não estava totalmente consciente ou estava passando por um estado de diminuição ou perda de consciência perceptível no momento da queda”.