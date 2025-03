Com câncer, Tony Bellotto fala de Malu Mader e faz pedido

O casal Tony Bellotto e Malu Mader - Foto: Reprodução

O guitarrista e compositor Tony Bellotto, de 64 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para expressar sua gratidão pelo apoio que vem recebendo desde que revelou, durante o Carnaval, que está em tratamento contra um câncer no pâncreas. O músico dos Titãs fez questão de agradecer aos fãs, amigos e, especialmente, à esposa, a atriz Malu Mader, por estar ao seu lado nesse momento desafiador.

"Agradeço as mensagens de apoio e carinho, não só aqui no Instagram, mas de todos que estão me enviando e dizendo palavras de conforto, sabedoria e incentivo. Amigos, família, fãs, simpatizantes. Isso me faz mais feliz e positivo. Agradeço também aos Titãs, que não deixam a peteca cair nos palcos, e me sinto ainda mais orgulhoso dessa banda. E agradeço principalmente a Malu, minha amada, que está SEMPRE ao meu lado, com um sorriso no rosto", escreveu Tony, publicando uma foto ao lado da esposa.

O anúncio sobre a doença foi feito no dia 3 de março, por meio de um vídeo no Instagram, onde Tony explicou a situação e pediu que os fãs evitassem sofrimento excessivo: "Sem drama". O músico passará por uma cirurgia e ficará temporariamente afastado dos palcos para se recuperar, enquanto os Titãs seguem com a agenda de shows acompanhados pelo guitarrista Alexandre de Orio.

"Vou me afastar temporariamente dos shows, mas assim que estiver recuperado, volto com tudo. Desde já, obrigado por todas as mensagens e pensamentos positivos", disse o artista.