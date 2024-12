'Conceição no MAM' recebe É O Tchan neste domingo em Salvador

'Conceição no MAM' recebe É O Tchan neste domingo, 8 - Foto: Divulgação

Um dos grupos mais queridos do Brasil, o É o Tchan, será atração da festa “Conceição no MAM”, realizada no Museu de Arte Moderna, na Avenida Contorno, no domingo, 8, às 13h. O evento faz parte dos festejos em homenagem à Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira do estado da Bahia.

Sob o comando dos vocalistas Compadre Washington e Beto Jamaica, o grupo É o Tchan vai apresentar um show com clássicos do repertório da banda. Músicas como "Dança do Bumbum", "A Nova Loira do Tchan" e "Na Boquinha da Garrafa" estarão na programação. Quem também anima a festa são os cantores Escandurras e Pierrinho, além do DJ Naylson Carvalho.

Para adquirir o ingresso do evento, basta acessar https://www.bilheteriadigital.com/conceicao-no-mam-08-de-dezembro.