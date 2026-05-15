Conversa Brasileira: A TARDE FM recebe Evandro Mesquita da banda Blitz

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Banda Blitz em 1980 - Foto: Reprodução | Redes sociais

O programa Conversa Brasileira, da A TARDE FM, recebe neste domingo, 17, o cantor e ator Evandro Mesquita, vocalista da Blitz. Produzida e apresentada pelo jornalista e radialista Antônio Pitta, a atração vai ao ar às 21h e promete reunir histórias, humor e reflexões sobre música, comportamento e contemporaneidade.

O programa pode ser acompanhado pela frequência 103,9 FM, pelo site da rádio e também pelo aplicativo oficial da emissora.

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Durante a entrevista, Evandro fala sobre a turnê “Agora é a Hora” e o lançamento do álbum NuDusOutros, trabalho que reforça a proposta da banda de seguir experimentando sonoridades sem perder a identidade construída ao longo de décadas de carreira.

O encontro também revisita momentos importantes da trajetória da Blitz e os bastidores do rock nacional dos anos 1980.



Criada no início daquela década, a Blitz se tornou um dos principais fenômenos da música brasileira ao misturar rock, teatro, irreverência e letras bem-humoradas.

Com sucessos que marcaram gerações, a banda ajudou a popularizar o rock nacional em rádios e programas de televisão, consolidando uma estética própria dentro da cena musical brasileira.

Mesmo após mais de 40 anos de estrada, o grupo segue ativo nos palcos e investindo em novos projetos. O álbum NuDusOutros representa mais uma fase dessa reinvenção artística, mantendo elementos que fizeram da Blitz uma referência cultural enquanto dialoga com temas contemporâneos e novas influências musicais.

Entre histórias divertidas e reflexões sobre o cenário atual da música e da tecnologia, Evandro também comenta a permanência da banda no imaginário popular brasileiro.