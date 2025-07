De graça! 7 shows para você curtir em Salvador sem pagar nada

Gerônimo é uma das atrações do Centro Histórico - Foto: Fernando Vivas | Ag. A TARDE | 12.9.2013

O Centro Histórico de Salvador contará com uma programação especial com shows gratuitos até o domingo, dia 6 de julho.

Ao todo, sete apresentações vão movimentar os largos do Pelourinho em uma programação promovida pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI).

Entre rodas de samba, encontros musicais, homenagens às heroínas da Independência da Bahia e projetos solidários, o público poderá curtir a cultura local sem colocar a mão no bolso.

Confira shows em Salvador no Centro Histórico:

Sexta-feira (4)

A noite será dividida entre o Largo Tereza Batista e o Largo Pedro Archanjo. Patrícia Gomes estreia o projeto “Nota do Tambor”, com participação da banda Katulê e hits da época em que foi vocalista da Timbalada.

Já no Pedro Archanjo, a banda Uns Kamaradas promove uma roda de samba e pagode com o show “Sambar no Pelô”. Ambos começam às 19h.

Sábado (5)

O dia começa com uma saudação simbólica: clarins ecoam do CCPI, no Largo do Pelourinho, para celebrar a passagem dos caboclos em direção à Lapinha, a partir das 18h.

À noite, a programação se espalha pelos largos:

No Tereza Batista, a Banda Roma Negra faz o “Show da Independência da Bahia”, homenageando Maria Felipa, Joana Angélica e Maria Quitéria, com ingressos simbólicos de R$ 10.

No Pedro Archanjo, a Banda Omá Obá comanda o “Projeto Raiz”, embalando o público com muito samba de roda e pagode.

No Quincas Berro D’Água, Alexandre Leão retoma o “Arraiá Pop Zen”, ao lado da Banda Pra Casar, Gel Barbosa e Petit, em uma noite repleta de música nordestina. Tudo gratuito, a partir das 19h.

Domingo (6)

O encerramento fica por conta do cantor Gerônimo Santana, que realiza a 12ª edição do projeto “Matinês Culturais” no Largo Pedro Archanjo, às 15h, com participações de Ricardo Chaves e Psit Mota.

Pouco antes, às 14h30, o Largo Quincas Berro D’Água recebe o Samba do Leite, que promove uma animada roda de samba em troca de solidariedade: o ingresso é um pacote de leite em pó de 200g, que será destinado a instituições filantrópicas de Salvador.