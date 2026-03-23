Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SHOW GRATUITO

De graça! Pablo faz show em shopping de Salvador nesta terça

O artista apresentará parte do seu novo espetáculo para o público

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/03/2026 - 14:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O artista apresnetará parte de seu show oficial
O artista apresnetará parte de seu show oficial -

Pablo preparou uma surpresa para os fãs soteropolitanos. O cantor se apresentará gratuitamente no Shopping da Bahia, localizado em Salvador, nesta terça-feira, 24, a partir das 18h.

O show é uma versão reduzida da 'Bodega do Pablo', seu novo espetáculo. A apresentação será um spoiler do evento oficial, que acontece no dia 11 de abril, no Wet Eventos.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Detonautas como você nunca ouviu: tecnobrega e beats marcam novo álbum
Xanddy Harmonia pode receber maior honraria da Alba em breve
Luísa Sonza usa música de MC acusado de apologia ao estupro

Apesar de ser um evento menor, a ação no shopping trará uma experiência completa para o público. Com cenário temático, remetendo às famosas bodegas do interior, que poderão ser utilizados para cenários de fotos do público.

Os ingressos para a 'Bodega do Pablo' completa ainda estão à venda no site e balcão da Bora Tickets. Além de Pablo, o evento também contará com a participação de Tayrone e Silvanno Salles.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantor Pablo shopping

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O artista apresnetará parte de seu show oficial
Play

Pablo quebra o silêncio sobre 'plágio' de Bruno Mars: "Fiquei surpreso"

O artista apresnetará parte de seu show oficial
Play

Bruno Mars plagiou música sucesso de Pablo? Saiba opiniões de especialistas

O artista apresnetará parte de seu show oficial
Play

30 anos: vídeo mostra ‘premonição’ dos Mamonas Assassinas no dia da tragédia

O artista apresnetará parte de seu show oficial
Play

Há 30 anos, Michael Jackson eternizava o Pelourinho em clipe histórico

x