SHOW GRATUITO
De graça! Pablo faz show em shopping de Salvador nesta terça
O artista apresentará parte do seu novo espetáculo para o público
Por Franciely Gomes
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Pablo preparou uma surpresa para os fãs soteropolitanos. O cantor se apresentará gratuitamente no Shopping da Bahia, localizado em Salvador, nesta terça-feira, 24, a partir das 18h.
O show é uma versão reduzida da 'Bodega do Pablo', seu novo espetáculo. A apresentação será um spoiler do evento oficial, que acontece no dia 11 de abril, no Wet Eventos.
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Apesar de ser um evento menor, a ação no shopping trará uma experiência completa para o público. Com cenário temático, remetendo às famosas bodegas do interior, que poderão ser utilizados para cenários de fotos do público.
Os ingressos para a 'Bodega do Pablo' completa ainda estão à venda no site e balcão da Bora Tickets. Além de Pablo, o evento também contará com a participação de Tayrone e Silvanno Salles.
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