Xanddy Harmonia pode receber maior honraria da Alba em breve

Proposta ainda precisa ser aprovado no plenário da Alba - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O cantor Xanddy Harmonia pode receber em breve a maior honraria da Bahia. O deputado estadual Luciano Simões Filho (União Brasil) apresentou uma proposta para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) conceder a Comenda Dois de Julho ao artista.

Segundo o parlamentar, o trabalho de Xanddy para a música baiana, destaca também o envolvimento do cantor em ações sociais, incluindo a atuação como embaixador do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) em Sergipe e parcerias com instituições em Salvador.

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“Por sua relevante contribuição à cultura brasileira, por sua trajetória artística marcada pelo talento e pela dedicação, bem como pela projeção que confere à música e à cultura do Estado da Bahia, a concessão da Comenda Dois de Julho a Xanddy Harmonia representa uma justa e merecida homenagem desta Assembleia Legislativa”, afirma o deputado.

O Projeto de Indicação ainda precisa ser aprovado no plenário da Alba.

Edson Gomes também pode receber honraria

O cantor e compositor Edson Gomes também pode receber a Comenda 2 de Julho. Com mais de 50 anos de carreira, a obra do artista é conhecida por seu alto teor de crítica social com temas como desigualdade, violência urbana, pobreza e injustiça frequentemente abordado em suas músicas.

O autor da proposta, o deputado estadual bolsonarista Leandro de Jesus (PL) justificou a homenagem como um “reconhecimento do Estado da Bahia pela sua contribuição inestimável à cultura, à música e ao pensamento social” e que “por meio da arte, fortalecem o orgulho do povo baiano”.