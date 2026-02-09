Menu
CARNAVAL
SALVADOR

Ao lado da noiva, filho de Xanddy celebra volta ao pré-carnaval

​Jovem curte circuito com a noiva após longo tempo fora da folia

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

09/02/2026 - 22:45 h

A edição da "Melhor Segunda-feira do Mundo" desta segunda-feira, 9, no Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), contou com um reforço familiar de peso em cima do trio. Victor Alexandre, filho de Xanddy Harmonia e Carla Perez, aproveitou as férias em Salvador para acompanhar de perto o pai, vivenciando a energia do pré-carnaval baiano após um longo período de ausência. O jovem curtiu o percurso em clima de romance e diversão ao lado da noiva, Jarline Batista.

​Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Victor não escondeu o entusiasmo com a estrutura do evento e com a recepção do público.

​"É ótimo. Primeiramente, faz muito tempo que eu não venho pro carnaval, que não venho pra um pré-carnaval com a Melhor segunda, em cima do trio. Esse trio é gigante, é o maior que já passei pra ele na minha vida. Lotado, muita gente, todo mundo se divertindo, está muito bom", celebrou.

​De cima do trio, o casal pôde ver Xanddy homenagear o mestre Riachão e demonstrar o jogo de cintura necessário no circuito.

Trio de Xanddy sofre falha técnica no Morro do Cristo durante show
Xanddy celebra mestre Riachão e arrasta multidão na "Melhor Segunda-feira do Mundo"
Carnaval 2026: prefeitura abre inscrições para Arquibancada Social

Carla Perez carnaval famosos harmonia do samba pré-carnaval Salvador xanddy harmonia

x