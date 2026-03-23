SHOWS
De graça! Show em Salvador mistura samba, forró e axé no Rio Vermelho
Projeto reúne artistas baianos em apresentação ao ar livre com repertório que cruza diferentes ritmos
Por Beatriz Santos
Siga o A TARDE no Google
Os artistas Jairo Barboza, Netto Bittencourt e Norberto Curvêlo se apresentam juntos neste domingo, 29, em Salvador, com o projeto "Entre o cavaco e a sanfona". O evento será realizado no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, a partir das 16h, com acesso gratuito e aberto ao público.
A proposta do encontro é unir diferentes influências musicais em um mesmo palco, combinando elementos do forró, samba e axé music em um repertório compartilhado entre os artistas.
Leia Também:
Mistura de ritmos no palco
Três forrozeiros baianos que são destaque no São João e uma paixão também pelo samba e pelo axé music. Jairo Barboza, Netto Bittencourt (vocalista da banda Tio Barnabé) e Norberto Curvêlo, se unem e transformam a paixão além do forró num evento que vai enaltecer ainda mais a cultura musical.
No repertório, os artistas apresentarão canções autorais e músicas conhecidas do público, interpretadas originalmente por outros nomes da música brasileira, em versões que dialogam com diferentes ritmos.
A festa contará com participação da banda Do Chaves e da cantora Roberta Leal. "A ideia do projeto surgiu pela representatividade da música na Bahia. Somos três forrozeiros e que também gostamos muito do samba. Será um momento muito especial no palco, onde estaremos cantando juntos vários clássicos do forró e um repertório com muitos sucessos de outros artistas. Vai ser uma mistura incrível para o público e enaltecer ainda mais o forró", comentam os forrozeiros.
Projeto "Entre o cavaco e a sanfona"
- Quando: 29 de março (domingo)
- Atrações: Jairo Barboza, Netto Bittencourt e Norberto Curvêlo
- Convidados: Banda do Chaves e a cantora Roberta Leal
- Horário: 16h
- Onde: Largo da Mariquita (Rio Vermelho)
- Gratuito e aberto ao público
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes