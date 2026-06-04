Dez anos após sua morte, Prince ganha novo álbum com músicas inéditas

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Mesmo uma década após sua morte, Prince continua revelando material inédito para os fãs. O espólio do cantor anunciou o lançamento de 'Timeless', uma coletânea que reúne gravações raras e músicas nunca lançadas oficialmente, registradas entre 1977 e 2016.

O álbum chega às plataformas digitais, CD e vinil no dia 28 de agosto e será composto por dez faixas retiradas do lendário "Vault", o arquivo pessoal onde o artista armazenava composições, demos e gravações produzidas ao longo de sua carreira.

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A coleção percorre diferentes fases da trajetória de Prince, reunindo registros feitos desde o início de sua jornada na música até seus últimos anos de vida. Parte desse material permaneceu inédita por décadas, enquanto outras versões apresentam releituras e interpretações diferentes de canções já conhecidas pelo público.



Duas músicas já foram reveladas

Para antecipar o lançamento, o espólio divulgou dois singles que estarão presentes no projeto.

Um deles é a gravação inédita de 'With This Tear', composição escrita por Prince em 1991 e lançada originalmente por Céline Dion no ano seguinte. Na versão agora disponibilizada, o músico assina a produção, toca todos os instrumentos e também interpreta os vocais.

A outra faixa divulgada é 'Stone', música de Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even gravada por Prince em 1995. A gravação apresenta alterações tanto na letra quanto no instrumental em relação à versão lançada posteriormente por St. Victor sob o título 'Nothing Left to Give'.

O retorno ao famoso "Vault"

Desde a morte do artista, em 2016, o chamado "Vault" se tornou uma das principais fontes de lançamentos póstumos ligados ao cantor.

O local reunia centenas de gravações acumuladas ao longo de décadas, incluindo demos, versões alternativas, músicas completas nunca divulgadas e registros ao vivo. Nos últimos anos, parte desse acervo já foi apresentada ao público em diferentes projetos organizados por seu espólio.

Agora, 'Timeless' amplia essa exploração do catálogo ao selecionar faixas gravadas em períodos distintos da carreira do músico.

Vinil especial e versões físicas

Além da chegada ao streaming, o novo trabalho terá diferentes formatos físicos voltados para colecionadores.

Entre as opções anunciadas estão uma edição limitada em vinil roxo, uma versão tradicional em LP preto e também uma edição em CD.

A estratégia segue uma tendência comum entre lançamentos ligados a artistas de grande legado, especialmente quando envolvem materiais raros ou inéditos.

Faixas de Timeless

O álbum contará com dez músicas

'I Am You' – 1977

'Tick Tick Bang' – 1981

'Heaven' – 1985

'I Wonder' – 1989

'With This Tear' – 1991

'Stone' – 1995

'Calabama' – 2003

'The Guilty Ones' – 2007

'Bestest Friend' – 2012

'How Come You Don’t Call Me Anymore?' (Live) – 2016

Com gravações que atravessam quase 40 anos de carreira, 'Timeless' promete oferecer aos fãs um novo olhar sobre diferentes momentos da trajetória de Prince, um dos artistas mais influentes da música pop, funk e R&B.