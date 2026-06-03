FESTEJOS JUNINOS
Banda Maria João mistura forró, MPB e reggae neste fim de semana
Apresentação acontece no Entre Folhas e Ervas, no Largo da Lapinha
Quem vai passar o feriadão em Salvador terá uma opção para aproveitar a noite ao som de música brasileira. A Banda Maria João se apresenta neste sábado, 6, a partir das 21h, no Entre Folhas e Ervas, no Largo da Lapinha, em um show que mistura MPB, reggae, pop rock, axé, forró e composições autorais.
Liderado pelo cantor, violonista e compositor João Jonas, o grupo aposta em um repertório diversificado, reunindo canções conhecidas do público e músicas próprias. A proposta é oferecer uma experiência descontraída, marcada pela interação com a plateia e por ritmos que atravessam diferentes gerações.
Repertório terá homenagem ao forró
Com a proximidade dos festejos juninos, o show contará com um momento especial dedicado ao forró. Clássicos do gênero estarão presentes no repertório, antecipando o clima de São João que já toma conta da Bahia nesta época do ano.
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“O público pode esperar uma noite com músicas que fazem parte da nossa história, além de um repertório especial de forró para já entrar no clima do São João. A ideia é criar um ambiente de encontro, onde todo mundo possa cantar, dançar e se sentir parte da festa”, afirma João Jonas.
Espaço valoriza artistas locais
A apresentação acontece no Entre Folhas e Ervas, espaço que se consolidou como um dos pontos de encontro da cena cultural soteropolitana. Conhecida pela atmosfera intimista, a casa reúne música, gastronomia e programação voltada para a valorização de artistas locais.
A combinação entre o ambiente acolhedor e o repertório da Banda Maria João promete transformar a noite em uma opção para quem busca lazer, boa música e encontros durante o feriadão na capital baiana.