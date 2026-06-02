No clima do São João, Del Feliz lança novo álbum sobre memórias

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O cantor e compositor Del Feliz acaba de lançar um EP com cinco canções inéditas que têm como ponto de partida as memórias afetivas, os encontros humanos e as experiências que marcaram sua trajetória.

Em pleno período junino, o artista apresenta um trabalho que reúne participações especiais e parcerias com nomes como Flávio Leandro e o português Mário Moita, explorando temas que vão da infância à saudade, passando pelas estradas brasileiras e pela aproximação entre culturas.

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Infância em destaque

As lembranças dos primeiros anos de vida aparecem em diferentes momentos do projeto. Em 'Tempo Menino', composição de Kaká Bahia e João Sereno, Del divide os vocais com o sanfoneiro Mestrinho.

A canção já alcançou projeção nacional na voz de Dominguinhos e recebeu reconhecimento internacional com um Grammy Latino.

Segundo o artista, a gravação também representa a amizade e a admiração pelo músico sergipano, além de reforçar a temática da infância presente no EP.

A mesma proposta está em 'Brincar de Crescer', faixa que dá nome ao trabalho. A música parte das recordações de Del Feliz para refletir sobre as mudanças de comportamento das novas gerações e o impacto da tecnologia na rotina das crianças.

A letra faz referência a brincadeiras como peão, roda, pipa e bolinha de sabão, além do costume de observar as estrelas.

A gravação conta com a participação do jovem cantor Raylan Souza, escolhido por Del por representar a simplicidade e a realidade do interior baiano e pelo enotme talento do jovem.

Canções sobre saudade e afeto

O sentimento da saudade também ocupa espaço importante no repertório. Em 'Saudade Afiada', parceria com Flávio Leandro, a composição aborda relacionamentos construídos sobre respeito e afeto, tratando despedidas e separações de forma leve e humana.

Já em 'Um Caminhão de Saudade', Del Feliz volta o olhar para os caminhoneiros brasileiros. O artista conta que desejava escrever uma música dedicada à categoria há muitos anos, inspirado pela convivência com profissionais das estradas e pelas lembranças de programas de rádio voltados ao setor.

A canção presta homenagem aos trabalhadores que cruzam o país pelas rodovias e destaca os desafios enfrentados por quem passa grande parte da vida longe de casa.

Fechando o EP, 'Brasil e Portugal' marca o encontro musical entre Del Feliz e o artista português Mário Moita. A composição aproxima elementos culturais dos dois países e celebra os laços históricos e artísticos que unem brasileiros e portugueses.

Ao todo, o projeto reúne cinco faixas, sendo quatro delas compostas em parceria e uma assinada exclusivamente por Del Feliz.