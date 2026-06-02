Arrocha mantém soberania no São João da Bahia pelo terceiro ano consecutivo

Assim como em 2025, o arrocha é o gênero que domina as contratações do São João da Bahia em 2026. É o que revela o Painel da Transparência dos Festejos Juninos, divulgado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) na segunda-feira, 1º.

No ano passado, o ranking foi liderado pela banda Toque Dez, que fez 39 shows e vai faturou R$ 11,2 milhões. Agora, quem desponta no topo é Devinho Novaes, com 10 shows (R$ 3 milhões).

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Das dez atrações mais contratadas em 2026, apenas quatro — Batista Lima, Desejo de Menina, Saia Rodada e Adelmário Coelho — são de forró. As outras seis são de arrocha.

Além de Devinho, a lista conta também com Netto Brito, com 10 shows ((R$ 2,6 milhões), Tayrone, com nove (R$ 3,3 milhões) e Pablo, com sete (R$ 4,9 milhões).

Veja o Top 10 e o faturamento:

Devinho Novaes - 10 (R$ 3 milhões)

Netto Brito - 10 (R$ 2,6 milhões)

Tayrone - 9 (R$ 3,3 milhões)

Thiago Aquino - 8 (R$ 2,3)

Pablo - 7 (R$ 4,9 milhões)

Batista Lima - 6 (R$ 1,5 milhões)

Desejo de Menina - 6 (R$ 1,5 milhões)

Saia Rodada - 6 (R$ 2,7 milhões)

Toque Dez - 6 (R$ 2,6 milhões)

Adelmario Coelho - 5 (R$ 1,5 milhões)

Devinho lidera, mas não supera Toque Dez

Apesar de liderar o ranking, Devinho não chegou nem perto dos números de Toque Dez no ano passado. Foram 39 apresentações e R$ 11,2 milhões embolsados. Devinho não alcançou nem a metade disso.

No entanto, é importante ressaltar que essas informações são as que constam no Painel da Transparência do MP-BA até agora.

Até a publicação deste texto, apenas 83 das 417 cidades baianas participaram do levantamento. O Painel da Transparência ainda será atualizado com novas informações.

Cenário que se repete desde 2024

Em 2024, o cenário foi parecido — porém mais equilibrado —, com Toque Dez em primeiro lugar, com 44 shows na Bahia e faturamento de R$ 7 milhões. Ou seja, a banda aumentou o lucro em R$ 4,2 milhões em um ano.

Devinho Novaes ficou em segundo, com 39 apresentações. Logo depois veio:

Heitor Costa (34)

Mastruz com Leite (29)

Tayrone (29)

Iguinho e Lulinha (28)

Calcinha Preta (25)

Tarcisio do Acordeon (24)

Vitor Fernandes (23)

Pablo (22)

Ou seja, cinco de arrocha e cinco de forró.

Desafio para o forró

O cantor Adelmário Coelho, um dos principais nomes do forró da história, foi questionado pelo portal A TARDE sobre o “domínio” do arrocha nas festas de junho e destacou que não tem “nada contra ninguém”.

De acordo com o cantor, os gêneros podem coexistir em harmonia no São João. “Não só o arrocha, o sertanejo, o pop e o rock também, eu acho que tudo se harmoniza bem”, afirmou Adelmário. Ele pontuou, porém, que se perguntar para as pessoas o que elas querem ouvir nessa época do ano, elas vão falar que é forró. “A resposta está na boca do povo”, afirmou.

O artista ressaltou, porém, que quem contrata tem a caneta e “quer ver uma repercussão de público dessa coisa toda, mas não pode esquecer essa realidade”.

Não tem problema em harmonizar, o problema é a dosagem. Você tem que ter 90% de forró, com o resto você atende a demanda das outras pessoas. É a forma que eu vejo. Nada contra ninguém, porque eu sei que todos estamos aí na batalha da vida. Adelmário Coelho - cantor

O cantor confessou que não acredita que há uma desvalorização do gênero musical, mas sim, uma demanda de público voltada para artistas de outros segmentos, o que deve ser dosado pelos contratantes.

“Eu não acredito que seja esse o sentimento de desvalorização, e sim que o mercado tem uma dinâmica que às vezes induz um contratante a pensar naquele momento. Mas quem conduz a história, a cultura popular nordestina, por anos e anos, são os forrozeiros e as forrozeiras mesmo”, disse ele, que defende mudanças nas contratações das festas juninas.

Ele completou: “Todo gestor tem que ter o cuidado, a dosimetria adequada de colocar numa festa tradicionalmente de forró, como as festas juninas, seus legítimos representantes. Então, esse critério, por exemplo, o que leva a mais público? Esse argumento, evidentemente, que às vezes ele confronta com a valorização mesmo da nossa cultura”.