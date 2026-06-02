NOVIDADE
Música de Guga Meyra e Léo Santana vira aposta do São João
O hit viralizou nas redes sociais e em academias
Nem só de hits para o Carnaval vivem Guga Meyra e Léo Santana. Os artistas lançaram uma nova versão da canção “Se eu morasse aqui pertinho” nesta segunda-feira, 1º, com uma mistura de forró com o pagodão baiano.
A música, que viralizou nas redes sociais e nas academias da capital baiana, faz uma releitura de um dos clássicos do forró, “Até Mais Ver”, trazendo a essência da obra original com uma pegada mais moderna.
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Feliz em cantar ao lado do GG, Guga Meyra afirmou que a parceria já estava nos planos. “A gente já falava sobre gravar juntos e eu já tinha mandado algumas músicas pra ele. Mas quando essa começou a crescer de forma espontânea, nas redes, nos shows e nas aulas de dança, eu pensei que não tinha nome melhor pra entrar comigo nessa do que Léo Santana. Mandei a música, ele topou na hora e agora estamos lançando para o pessoal curtir muito no São João”, contou.
Léo Santana também celebrou parceria. “Guga é um talento dessa nova geração e eu fiquei muito feliz quando ele me convidou pra gravar essa canção com ele. Espero que a galera curta muito neste São João, a música ficou muito boa”.