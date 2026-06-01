Pagode carioca desembarca em Salvador para festa de Renanzinho CBX

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O pagode carioca vai marcar presença em Salvador no próximo mês. A 4ª edição do Te Vejo no Pagode, comandada por Renanzinho CBX, confirmou a participação do cantor Maguzinho, um dos nomes em ascensão do gênero no Rio de Janeiro.

O evento acontece no dia 18 de julho, no Mercado Modelo, e promete reunir diferentes vertentes do samba e do pagode em uma noite de celebração para o público baiano.

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Esta será a primeira vez que a festa será realizada no tradicional cartão-postal da capital baiana. A expectativa é de que a nova localização amplie a experiência do público e fortaleça a proposta do projeto, que vem se consolidando no calendário de eventos da cidade.



Além do anfitrião Renanzinho CBX, a programação já conta com o Pagode do Adame. Agora, Maguzinho se junta ao line-up trazendo o ritmo do pagode carioca para compor a atmosfera de animação que se tornou característica do evento.

Os ingressos estão à venda em setor único, com valores a partir de R$ 30. A organização também informou que novas atrações devem ser anunciadas nos próximos dias.

4ª edição — Te Vejo no Pagode