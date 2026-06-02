Evento gratuito reúne estrelas do forró no Rio Vermelho; saiba mais

Siga o A TARDE no Google

O Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, volta a receber uma maratona de forró no próximo dia 6 de junho. A terceira edição do Forró do Rei, comandada pelo cantor e compositor Jairo Barboza, promete reunir artistas de diferentes gerações do gênero em um evento gratuito que terá como tema o clima de Copa do Mundo.

A festa começa às 18h e contará com apresentações de nomes conhecidos do cenário forrozeiro, além da participação de grupos e escolas de dança. O show de abertura será realizado pela banda Coração Zabumbeiro.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Escalação reúne artistas do forró baiano

Entre os convidados confirmados estão Legião Forrozeira, Emili Pinheiro, Cangaia de Jegue, Junior Luzz, Tadalafole, Alessandra Gramacho, Carmem Petrucy, Will Coelho, Roberta Leal, Cueca Branca e Júlio César.

A proposta é transformar o espaço em um grande encontro dedicado ao forró, reunindo música, dança e elementos que remetem ao período junino, considerado um dos mais importantes para a cultura nordestina.

"Esta edição do Forró do Rei será muito especial. Será uma noite de muito forró e clima de Copa do Mundo", comenta Jairo Barboza.

Projeto nasceu como homenagem a Luiz Gonzaga

Criado em dezembro de 2025, o Forró do Rei surgiu como uma homenagem ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Desde então, o evento passou a ocupar espaço no calendário cultural da capital baiana, ganhando repercussão nas redes sociais e atraindo público a cada edição.

A iniciativa conta com apoio da Diz Aí Bahia, Filhos da Terra, Bahia Turismo, Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Salvador, e tem como objetivo fortalecer e valorizar a cultura nordestina por meio da música.

Quem é Jairo Barboza

Com trajetória consolidada no forró, Jairo Barboza é reconhecido pela voz grave e pela atuação na valorização da música nordestina. Presença constante nos festejos juninos da Bahia, o artista já dividiu projetos com nomes como Amelinha, Adelmário Coelho, Santana, Del Feliz e Trio Nordestino.

Além da carreira como cantor e compositor, também atuou na curadoria de festivais importantes do gênero, como o Festival de Anguera e o Festival de Serra Preta. Em 2016, lançou o projeto 'Forrozeiro Prime', ampliando sua presença no cenário nacional.

Forró do Rei – 3ª edição