Dia do Samba 2024: festa gratuita reúne grandes nomes no Pelourinho

O tradicional Dia do Samba será comemorado em Salvador no próximo domingo, 1º de dezembro, com uma grande festa gratuita no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho.

Organizado pelo sambista e produtor Edil Pacheco, o evento acontece das 13h às 19h e celebra mais de 50 anos de história. Este ano, o homenageado é Guiga de Ogum, que aproveitará a ocasião para lançar seu novo álbum.

A programação conta com apresentações de artistas de destaque da música baiana e figuras marcantes da cultura do samba, como Nelson Rufino, Raimundo Sodré, Juliana Ribeiro, Roberto Mendes, Gal do Beco, Verônica Dumar, Walmir Lima, Chocolate, Roque Benquetê, Jorginho Comancheiro e o próprio Edil Pacheco, entre outros.