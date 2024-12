Novos Baianos trazem turnê 'Acabou Chorare’ a Salvador

Ingressos já estão disponíveis - Foto: Divulgação

Eles estão de volta! Pepeu Gomes, Baby do Brasil e Paulinho Boca trazem a turnê 'Acabou Chorare: Novos Baianos se encontram' para Salvador. A apresentação acontece no dia 7 de dezembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, durante a premiação do 22° Festival de Música da Rádio Educadora FM.

Com uma trajetória que transcende gerações, os Novos Baianos celebram um dos discos mais emblemáticos da história da música brasileira. Conhecidos mundialmente por sua influência na MPB, o grupo deixou sua marca com uma fusão singular de samba, rock e música popular. Ao longo da carreira, os integrantes protagonizaram parcerias memoráveis e lançaram clássicos como ‘Preta Pretinha’ e ‘Brasil Pandeiro'.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves por R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 42,00 + 1 kg de alimento não perecível (social).

As pessoas que adquirirem o ingresso social devem entregar o quilo de alimento no dia do evento, e toda a arrecadação será destinada ao programa Bahia sem Fome.

Serviço:

Ingressos à venda para os Novos Baianos no Festival de Música da Educadora FM

Show: Novos Baianos

Quando: 07 de dezembro (sábado)

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Abertura dos portões: 18h / Início: 19h

Classificação: 14 anos

Vendas: Bilheteria do TCA e Sympla (bileto.sympla.com.br/event/100633)

Valores: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) / R$ 42 + 1 kg de alimento (social)