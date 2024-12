Exclusivo! Bloco Coruja confirma desfile com Ivete Sangalo em 2025

Ivete Sangalo puxou o bloco Coruja na folia deste ano - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Um dos blocos mais tradicionais e procurados do Carnaval de Salvador, o Coruja irá desfilar na folia do próximo ano, sob o comando de Ivete Sangalo. A informação foi confirmada com exclusividade ao Portal A TARDE.

O bloco irá sair no sábado, 1º, e na segunda, 3 de março, no circuito Dodô (Barra/Ondina). A venda dos abadás começa a partir nesta quinta-feira, 28, a partir das 10h, no site do Coruja. Conhecido como o "bloco mais animado do Carnaval de Salvador", o Coruja, no ano passado, esgotou os ingressos para ambos os dias.

