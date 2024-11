Elomar, Xangai e Renato Teixeira cantam amanhã na Concha

Para Renato Teixeira, se reunir com os amigos para uma iniciativa como o Concha Para Todos é emblemático - Foto: Divulgação

Um dos espaços culturais mais emblemáticos de Salvador, a Concha Acústica dá início esta semana ao projeto Concha Para Todos, que visa levar grandes concertos para o público a preços acessíveis. A primeira edição não poderia ser com artistas mais especiais: Xangai, Elomar e Renato Teixeira, que se reúnem no palco para o Encontro dos Cantadores nesta terça-feira.

Juntos, eles apresentarão clássicos da música brasileira e reviverão momentos marcantes de suas carreiras. O trio, que se conhece há um bom tempo e já trabalhou junto muitas vezes, agora traz os acordes interioranos para um show que promete ser inesquecível na Concha. Os ingressos custam a partir de R$ 45, e estão à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves (TCA) e na plataforma Sympla.

Esta é a quarta edição do Encontro dos Cantadores, que existe desde 2019. O projeto surgiu da ideia de juntar no palco três ícones do cancioneiro nacional, num show em que contam histórias de vida e cantam sucessos, em troca constante com o público. O show, que já aconteceu na Pupileira e na sala principal do TCA, por exemplo, já teve também nomes como Nando Cordel, que cantou ao lado de Renato Teixeira e Xangai em 2023.

Agora, desembarca pela primeira vez na Concha Acústica, com a presença de Elomar, o Menestrel das Caatingas, de volta a Salvador depois de seis anos. Teixeira levará seus sucessos da Paulistânia, enquanto Xangai e Elomar transportarão o público para o sertão nordestino.

A sinergia entre os três é inegável, e vem de tempos: Xangai conhece e admira Elomar desde que tinha nove anos de idade. A amizade com Teixeira, por sua vez, se estreitou ainda mais quando o filho dele, Francisco, o convidou para ser seu padrinho. Segundo ele, se juntar com os dois no palco do anfiteatro será um momento de felicidade. “Ter a oportunidade de cantar na Concha Acústica é uma honra para mim. E ladeado por esses dois grandes espadachins, Renato Teixeira e Elomar, me dá uma força para buscar e levar para o público o melhor da nossa música”, conta o intérprete de Estampas Eucalol.

Elomar, que não é chegado a dar entrevistas, enviou ao jornal A TARDE, por intermédio de sua produtora, Rossane Nascimento, uma declaração sobre a expectativa para o encontro: “É uma alegria cantar com eles, vai ser uma beleza. Vou ficar alegre quando cantar: ‘O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida, a custa de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se é sorte, eu não sei, nunca vi’”, diz, citando os versos da imortal Romaria (lançada por Renato Teixeira em 1978), que entoará no show. E esclarece que só não entrará no refrão, já que é protestante. “Linha luterana, não reconheço a Mãe de Cristo como Nossa Senhora”.

Para Teixeira, se reunir com os amigos no palco do anfiteatro para uma iniciativa como o Concha Para Todos é emblemático. “Esse projeto é muito interessante. Ter shows a preços populares é muito significativo e eu gosto muito dessa possibilidade. Acho que o Elomar e o Xangai também estão felizes [em levar] uma música mais acessível. Vai ser uma noite incrível, pode ter certeza”, afirma o menestrel.

Ele afirma perceber que o regionalismo tem se expandido para outra espécie de nacionalismo, a partir da facilidade que os meios de comunicação proporcionam. “Tanto que o Xangai toca no Sul, no Norte, no Rio. O Elomar no Brasil todo, e eu também. Nós temos uma origem regional, mas somos na verdade nacionais. Então, é isso aí que o pessoal pode esperar [no Encontro dos Cantadores], música nacional brasileira, em grande estilo”.

A cultura é democrática

Entre os espaços de eventos em Salvador, a Concha Acústica definitivamente se destaca, do seu formato de anfiteatro, passando pela distribuição de lugares, até a diversidade de atrações e públicos.

Ao longo dos seus mais de 60 anos, foi palco de inúmeros encontros entre artistas de todo o mundo e milhares de fãs apaixonados. Melhor que isso, só promovendo ainda mais encontros – e para uma parcela ainda maior da população. Assim nasceu o Concha Para Todos: para levar a arte ainda mais longe. O projeto era antigo nas produtoras MG Produções e Tapis Rouge, que desejavam promover shows de grandes artistas por preços mais em conta na semiarena, espaço cultural com capacidade para cinco mil pessoas.

O pensamento tomou forma a partir do incêndio que acometeu a sala principal do TCA em janeiro do ano passado, que fez com que shows maiores fossem transferidos para a Concha Acústica e, consequentemente, afetou os preços dos ingressos.

De acordo com Dode Meireles, produtor executivo da Tapis Rouge, isso não condiz com o perfil da Concha, que teve sempre entradas mais acessíveis, então era o momento de pôr o projeto em prática. O objetivo foi pensar em um valor que não ultrapassasse o Vale-Cultura, benefício concedido pelas empresas aos trabalhadores. Atualmente, é de R$ 50. “A ideia surgiu já há algum tempo e agora a gente está realizando essa primeira etapa com os cantadores. Apesar de não ter nenhum tipo de auxílio de governo, é um desejo das produtoras e está tendo uma boa resposta do público. O projeto tende a ficar em 2025 e fazer várias edições”, anseia Meireles.

‘Encontro dos Cantadores’, com Xangai, Elomar e Renato Teixeira / Amanhã, 19h / Concha Acústica do Teatro Castro Alves / R$ 90 e R$ 45 / Vendas: bilheteria TCA e Sympla