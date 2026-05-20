Feijoada Bye Bye Verão reúne música e gastronomia em Salvador

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A Feijoada Bye Bye Verão acontece na capital baiana no dia 23 de maio, das 13h às 19h, no Casarão 28, na Rua Chile, em frente ao Fera Palace Hotel.

Conhecido como o encontro mais elegante da estação, o evento terá seis horas de duração com serviço All Inclusive.

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Dentre as atrações presentes na comemoração estão a Banda Som do Coelho, Os Whiskyzitos, Banda Pinote e DJ Kaue.

Além disso, o Casarão 28 oferece apartamentos para hospedagem durante o evento, sem se preocupar com o deslocamento e com vista para a Baía de Todos os Santos.

Serviço

Evento: Feijoada Bye Bye Verão Marta Góes

Valor (1º Lote): R$ 240,00 (Sistema All Inclusive)

Localização: Casarão 28 – Tv. Vidal da Cunha, 06 (Rua Chile, ao lado do novo SILVA RESTAURANTE e em frente ao Fera Palace Hotel).