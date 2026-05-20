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MÚSICA

Feijoada Bye Bye Verão reúne música e gastronomia em Salvador

Comemoração acontece no dia 23 de maio

Redação
Por Redação
Feijoada Bye Bye Verão
Feijoada Bye Bye Verão - Foto: Divulgação

A Feijoada Bye Bye Verão acontece na capital baiana no dia 23 de maio, das 13h às 19h, no Casarão 28, na Rua Chile, em frente ao Fera Palace Hotel.

Conhecido como o encontro mais elegante da estação, o evento terá seis horas de duração com serviço All Inclusive.

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Dentre as atrações presentes na comemoração estão a Banda Som do Coelho, Os Whiskyzitos, Banda Pinote e DJ Kaue.

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Além disso, o Casarão 28 oferece apartamentos para hospedagem durante o evento, sem se preocupar com o deslocamento e com vista para a Baía de Todos os Santos.

Serviço

  • Evento: Feijoada Bye Bye Verão Marta Góes
  • Valor (1º Lote): R$ 240,00 (Sistema All Inclusive)
  • Localização: Casarão 28 – Tv. Vidal da Cunha, 06 (Rua Chile, ao lado do novo SILVA RESTAURANTE e em frente ao Fera Palace Hotel).
  • Horário: Das 13h às 19h.
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Tags

música

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