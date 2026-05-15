ALTERNATIVA SALVADOR
Festival de rock reúne música e economia criativa em Salvador
Evento acontece no bairro da Pituba, neste domingo, 17
Trazendo música independente e cultura alternativa, acontece na capital baiana a primeira edição do Festival Alternativa Salvador, neste domingo, 17, às 13h, no Astro Bar, no bairro da Pituba.
Idealizado pelo Coletivo Set Fire, o produtor e um dos idealizadores do evento, Marcus Azevedo, de 40 anos, explica ao A TARDE que o objetivo do projeto é “fortalecer a cultura independente da cidade e abrir espaço para bandas autorais que encontram dificuldade para circular em eventos maiores ou comerciais”.
Entre os eventos musicais presentes em Salvador, a proposta do projeto surge com a expectativa de valorização e fortalecimento do rock autoral.
“Queremos construir um movimento constante, onde as bandas possam apresentar seu trabalho, conquistar público e manter viva uma cena que sempre existiu em Salvador, mas que precisa ser fortalecida coletivamente”, afirmou o produtor.
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Rock em Salvador
Unindo economia criativa e expressão artística, o evento surge como um questionamento na capital baiana, tradicionalmente associada a ritmos como axé, samba e reggae.
Ao portal A TARDE, o vocalista da banda Ultra Bomb, Tiago Barulho, afirma que o rock “se posiciona como um grito de resistência que não tem medo de dialogar com a batida da rua. A gente não tá aqui pra ignorar o balanço da cidade, mas para traduzir essa energia baiana”.
Segundo ele, o rock soteropolitano se destaca pelo peso da identidade regional que “bate junto com a percussão da alma da nossa terra”.
Veterana do rock baiano, a banda Pastel de Miolos também estará presente no evento. O vocalista e músico da banda, Alisson Lima, afirma que a movimentação do rock alternativo na capital nada mais é do que “um movimento de resistência”.
As bandas que estarão compartilhando o palco no bairro da Pituba, em Salvador, reafirmam o posicionamento da cultura do rock em solo baiano.
“Só prova que o rock na capital baiana tem raiz profunda, é um pilar que não se curva e que sempre soube ocupar seu espaço com muita garra. A gente mostra que a cultura da Bahia é gigante e que o rock é uma das veias que faz esse coração bater forte”, afirmou o vocalista da UltraBomb.
Atrações e Feira de Economia Criativa
Reunindo diferentes vertentes do rock alternativo, hardcore, punk e underground contemporâneo, estarão presentes na programação do evento as bandas: Afterdogz, CID 1312, Pastel de Miolos, Ultra Bomb e URSAL.
Além disso, o festival prepara para o público uma Feira de Economia Criativa. De acordo com o idealizador, artistas visuais, empreendedores e artesãos também movimentam a cena da cultura alternativa.
“Queremos incentivar a valorização do consumo independente e mostrar que existe uma produção cultural muito forte acontecendo em Salvador fora dos grandes circuitos tradicionais”, explicou ao A TARDE.
Dentre as marcas presentes no festival, estão iniciativas que unem arte, moda e comportamento. Participam do espaço:
- Marca Janis, com bolsas e acessórios alternativos;
- Santa Máquina Tattoo, especializada em tatuagens de estética geek;
- Açucena Flor, trazendo arranjos naturais e arte botânica;
- Punkuir, com peças de upcycling inspiradas na estética anarcopunk;
- Pandora Box, brechó voltado à moda alternativa e contracultura.
Cultura das redes sociais no rock
Ao comentar sobre a expectativa para o Festival Alternativa Salvador, o vocalista da Ultra Bomb revelou como as redes sociais e os algoritmos mudaram a forma de consumo cultural e a relação do público com o rock independente.
“Essa parada das redes sociais criou umas bolhas cabulosas, o que é uma faca de dois gumes: se por um lado o rock às vezes parece escondido, por outro, quem cola no Alternativa Salvador é um público que ‘garimpou’ aquela experiência”.
Apesar da segmentação digital criar “bolhas” que muitas vezes escondem o gênero do grande público, os festivais acabam reunindo pessoas que realmente buscam experiências autênticas e valorizam a música autoral.
“Quem gosta do som, procura conhecer e escutar. Não se prende a algoritmo ou rede social”, afirmou o vocalista da Pastel.
Serviço
- Evento: Festival Alternativa Salvador
- Data: 17 de maio (domingo)
- Horário: A partir das 13h
- Local: Astro Bar
- Ingressos: Antecipado: R$20 (até 16 de maio, às 23h55) | Na porta: R$30 (sujeito à lotação)
- Atrações: Afterdogz, CID 1312, Pastel de Miolos, Ultra Bomb URSAL