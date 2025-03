Filho revela que Milton Nascimento foi diagnosticado com Parkinson

Milton Nascimento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O filho de Milton Nascimento, o empresário Augusto Nascimento, revelou que o pai foi diagnosticado com Parkinson há cerca de dois anos. Segundo o rapaz, o cantor de 82 anos convive bem com a doença.

“Isso vem trazendo limitações, junto com a idade, com a questão da diabete. Só que, em paralelo, ele está feliz com a vida”, disse em entrevista concedida ao Jornal Nacional, da Globo.

O artista foi o homenageado da escola de samba Portela no Carnaval deste ano e contou com a presença do cantor no carro alegórico.

Milton Nascimento se aposentou dos palcos em novembro de 2022, após mais de 60 anos de carreira.