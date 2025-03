Morre Klaus Hee, ex-Dominó, aos 50 anos

A saúde do cantor ficou debilitada desde o diagnóstico de câncer - Foto: Reprodução/Instagram

Morreu nesta terça-feira, 4, Klaus Hee, 50, um dos ex-integrantes da boy band brasileira Dominó, de música pop formada nos anos 1980. Segundo informações do produtor musical Ricky Colavitto, o cantor descansa “após uma batalha contra o câncer”.

A saúde do cantor ficou debilitada desde o diagnóstico de câncer. Em junho de 2024, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência para corrigir um espaço no intestino depois da retirada de um tumor do órgão. Em novembro do ano passado, ele contou ter sido diagnosticado com metástase no tórax e uma nova etapa do tratamento foi iniciado.

"Vou passar por quimioterapia e radioterapia. Se Deus quiser, vou ficar bom", afirmou em entrevista para Sonia Abrão no fim do ano passado. A jornalista também lamentou a morte do amigo. "Nossa solidariedade à família", disse.

Musicalmente, Klaus fez sucesso como membro do grupo Dominó e, na sequência, trilhou a carreira solo. Ele chegou a posar nu para a revista Íntima, em 1999, e para duas edições da revista G Magazine, em 2004 e 2006.