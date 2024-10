Governo renova gestão da OSBA e foca na música clássica no interior

Gestão da OSBA foi renovada - Foto: Joci Santana | GOVBA

A Secretaria de Cultura (Secult-BA) acertou um novo contrato, no valor de R$ 26 milhões, para a gestão da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA). O ato de assinatura aconteceu nesta quarta-feira, 25, e a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) ganhou o edital para cuidar da orquestra pelos próximos 24 meses, contando a partir de 1º de outubro de 2024.

O objetivo agora é promover políticas públicas voltadas para a divulgação da música de concerto, com destaque para a interiorização das atividades da OSBA.

"Queremos que toda a riqueza artística e cultural da OSBA seja cada vez mais difundida por toda a Bahia, encantando e atraindo novos públicos. Mas, especialmente, desejamos que ela ofereça uma nova perspectiva de vida para os jovens de todo o estado”, disse o secretário da cultura, Bruno Monteiro.

O Cine Teatro Solar Boa Vista ficará como sede temporária da orquestra enquanto o TCA está em reforma.

“A permanência da ATCA é de grande importância, pois se trata de um projeto vencedor, com diversos desdobramentos, sendo o mais indicado para levar esse impacto artístico ao público. Sabemos que, sob a liderança de Carlos Prazeres, a orquestra teve um avanço significativo ao longo dos últimos dez anos. Ele conseguiu unir a música orquestral clássica com a música popular, algo que faz parte da essência do próprio maestro”, destacou a diretora artística do Teatro Castro Alves (TCA), Rose Lima.

Para o maestro Carlos Prazeres, a assinatura representa um incentivo crucial para a continuidade do funcionamento da orquestra, no qual os recursos contribuem para as políticas públicas voltadas à música de concerto: “Estamos muito felizes, porque essa continuidade reflete o verdadeiro sentido da OSBA: ser do povo e continuar do povo".