Grande união! Gusttavo Lima e Wesley Safadão anunciam show inédito

O evento terá participações de outros artistas - Foto: Reprodução | Youtube

Relembrando os tempos de pandemia, em que os shows em formato de live eram comuns, os cantores Wesley Safadão e Gusttavo Lima irão se juntar nesta terça-feira, 13, para apresentar ‘A Live’. Com a participação de 12 convidados, o evento promete chamar a atenção do público e dos anunciantes.

Leia Mais:

>>> Saiba quais são as música mais ouvidas no 1º semestre de 2024

>>> Gusttavo Lima é investigado após vídeo do filho de 7 anos dirigindo

>>> Após cancelar show devido saúde, Safadão fala sobre tratamento; vídeo

Durante a pandemia do covid-19, inúmeros artistas atraíram o público com lives, já que na época o contato direto estava sendo evitado, na tentativa de conter a disseminação do vírus.

O novo método, naquela época, se tornou um meio também para monetizar a produção de conteúdo, por meio dos anúncios, durante a transmissão ao vivo.

Inúmeros artistas faturaram altos valores, durante a pandemia, com a realização de lives. Entre eles, Wesley Safadão e Gusttavo Lima.

Bufunfa no bolso

Em maio de 2022, segundo o colunista Léo Dias, Gusttavo Lima pode ter recebido um ‘pomposo’ valor de cerca de R$ 3 milhões por uma live apresentada. Além disso, o patrocínio do artista podia custar entre R$ 400 mil e R$ 1 milhão.

Naquele período, o valor para a live de Gusttavo Lima seri de cerca de R$ 300 mil por cada uma das quatro cotas disponíveis.

Já Wesley Safadão, durante uma live no dia 18 de maio, transmitida no YouTube, chegou a cobrar R$ 150 mil por um 'merchan' com depoimento.

No geral, o artista pediu R$ 100 mil por inserção da marca na transmissão; R$ 100 mil por vídeo de 15 segundos; R$ 80 mil por mídia digital; e R$ 60 mil por testemunhal e agradecimentos.

Na live desta terça, os cantores sertanejos devem novamente mergulhar no dinheiro que chegará por meio de anúncios na transmissão. O evento terá a presença de nomes como Eric Land, Marcynho Sensação, Heitor Costa, Devinho Novaes e Rey Vaqueiro.