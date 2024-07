Saiba quais são as música mais ouvidas no 1º semestre de 2024

Lauana Prado lidera o ranking - Foto: Divulgação

Oito das dez músicas mais ouvidas em plataformas de streaming no primeiro semestre de 2024 são do sertanejo. O levantamento foi feito pela Pró-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil.

Liderado pelo pot-pourri “Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade”, de Lauana Prado, o ranking conta ainda com “Pocpoc”, de Pedro Sampaio, em quarto lugar.

A lista da Pró-Música considera as músicas mais executadas no país somando as plataformas Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, com dados compilados pela BMAT.

De acordo com a entidade, nenhuma música estrangeira entrou para as 50 mais ouvidas do país. Faixas de funk, trap e rap, e uma faixa gospel, o sucesso “Bênçãos Que Não Têm Fim (Counting My Blessings)”, de Isadora Pompeo, completam a lista.

Confira o ranking completo:

10. AgroPlay, Ana Castela & Ludmilla - "Dia de Fluxo"

9. Luan Santana & Ana Castela - "Deja Vu"

8. Jorge & Mateus, Lauana Prado - "Haverá Sinais (Ao Vivo)"

7. Manu & Simone Mendes - "Daqui Pra Sempre"

6. Gusttavo Lima & Ana Castela - "Canudinho (Ao Vivo)"

5. Murilo Huff - "Anestesiado (Ao Vivo)"

4. Pedro Sampaio - "Pocpoc"

3. Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP & Mc Luki - "Let's Go 4 (Feat. Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP & TrapLaudo)"

2. Zé Neto & Cristiano - "Barulho do Foguete (Ao Vivo)"

1. Lauana Prado - "Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo)"