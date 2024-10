Gusttavo Lima faz anúncio no Brasil após ter prisão revogada

Gusttavo Lima está de volta ao Brasil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gusttavo Lima já está de volta ao Brasil. O cantor retornou logo depois da notícia de que teve o pedido de prisão revogado em decorrência de investigações relacionadas à Operação Integration.

O artista lança nesta quarta-feira, 25, o projeto acústico In Greece, gravado em um barco na região grega de Mykonos. O local da gravação serviu também para a comemoração do seu aniversário de 35 anos, responsável por despertar o interesse das autoridades, que apuram casos de lavagem de dinheiro vinculados a jogos ilegais. No evento privado, o famoso recebeu os donos da empresa de apostas Vai de bet, José André e Aislla.

De acordo com a Justiça, o casal investigado usou a mesma aeronave que transportou Gusttavo para a Grécia e que fez na ida o trecho Goiânia-Atenas-Kavala e na volta, Kavala-Atenas-Ilhas Canárias-Goiânia.

“Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade”, declarou a juíza Andrea Calado da Cruz, quando pediu a prisão do cantor.

A defesa do artista esclareceu que sua conexão com as empresas sob investigação se limita ao uso de imagem e à venda de uma aeronave, todas as transações realizadas dentro da legalidade.

Em nota, a equipe de Gusttavo Lima planeja ações para reparar a imagem do cantor, que foi afetada pelas recentes notícias.