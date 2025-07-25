Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMOCIONANTE!

Ivete Sangalo 'conversa' com Preta Gil em momento íntimo no velório

Amizade entre as cantoras atravessou décadas

Por Bianca Carneiro

25/07/2025 - 14:25 h
Muito abalada, Ivete foi amparada pelo marido
Muito abalada, Ivete foi amparada pelo marido -

A cantora Ivete Sangalo chegou ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 25, acompanhada do marido, o nutricionista Daniel Cady, para dar o último adeus à amiga de longa data, Preta Gil. A despedida pública da artista, que faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York, vítima de complicações causadas por um câncer, reuniu amigos, familiares e fãs em clima de muita emoção.

Muito abalada, Ivete foi amparada por Daniel durante toda a cerimônia. A baiana se aproximou do caixão e fez uma espécie de “conversa silenciosa” com a amiga, em meio a lágrimas. Em seguida, cumprimentou outras personalidades presentes, como Regina Casé. A cantora viajou especialmente de Salvador ao Rio de Janeiro, junto com Lore Improta, para participar da cerimônia.

A amizade entre Ivete e Preta atravessava décadas. Em entrevistas anteriores, Preta já havia contado que a baiana teve papel fundamental em momentos difíceis. Em 2012, revelou que Ivete ajudou financeiramente a pagar a escola do filho, Francisco Gil, por um ano, e que chegou a montar sua casa do zero, comprando eletrodomésticos e móveis essenciais.

Leia Também:

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta
Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO
Velório de Preta Gil: atitude de Gominho levanta suspeitas
Imagem ilustrativa da imagem Ivete Sangalo 'conversa' com Preta Gil em momento íntimo no velório
| Foto: Pablo Porciuncula | AFP
Imagem ilustrativa da imagem Ivete Sangalo 'conversa' com Preta Gil em momento íntimo no velório
| Foto: Pablo Porciuncula | AFP

O corpo de Preta chegou ao Brasil na madrugada de quinta-feira, 24, no mesmo voo que trouxe seu filho Francisco, sua neta Sol de Maria, Flora Gil e a médica Roberta Saretta.

Coincidentemente, o velório é realizado no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, uma data simbólica para uma artista que usou sua voz em defesa da diversidade, do empoderamento e do combate ao racismo.

Confira o adeus de Ivete à Preta

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ivete Sangalo Preta Gil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Muito abalada, Ivete foi amparada pelo marido
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Muito abalada, Ivete foi amparada pelo marido
Play

Netto Brito: quem é o cantor baiano que se envolveu em acidente

Muito abalada, Ivete foi amparada pelo marido
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

Muito abalada, Ivete foi amparada pelo marido
Play

Ataque à Igreja, sexismo e +: relembre polêmicas da banda Camisa de Vênus

x