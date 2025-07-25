Ivete Sangalo 'conversa' com Preta Gil em momento íntimo no velório

Muito abalada, Ivete foi amparada pelo marido - Foto: Pablo Porciuncula | AFP

A cantora Ivete Sangalo chegou ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 25, acompanhada do marido, o nutricionista Daniel Cady, para dar o último adeus à amiga de longa data, Preta Gil. A despedida pública da artista, que faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York, vítima de complicações causadas por um câncer, reuniu amigos, familiares e fãs em clima de muita emoção.

Muito abalada, Ivete foi amparada por Daniel durante toda a cerimônia. A baiana se aproximou do caixão e fez uma espécie de “conversa silenciosa” com a amiga, em meio a lágrimas. Em seguida, cumprimentou outras personalidades presentes, como Regina Casé. A cantora viajou especialmente de Salvador ao Rio de Janeiro, junto com Lore Improta, para participar da cerimônia.

A amizade entre Ivete e Preta atravessava décadas. Em entrevistas anteriores, Preta já havia contado que a baiana teve papel fundamental em momentos difíceis. Em 2012, revelou que Ivete ajudou financeiramente a pagar a escola do filho, Francisco Gil, por um ano, e que chegou a montar sua casa do zero, comprando eletrodomésticos e móveis essenciais.

O corpo de Preta chegou ao Brasil na madrugada de quinta-feira, 24, no mesmo voo que trouxe seu filho Francisco, sua neta Sol de Maria, Flora Gil e a médica Roberta Saretta.

Coincidentemente, o velório é realizado no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, uma data simbólica para uma artista que usou sua voz em defesa da diversidade, do empoderamento e do combate ao racismo.

