Kalu, vocalista do Forró da Gota, morre aos 39 anos

- Foto: Reprodução

O cantor e compositor Thiago Kalu, conhecido por liderar a banda Forró da Gota, morreu na tarde de sexta-feira, 13, aos 39 anos, um mês após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico. A informação foi confirmada pelos amigos e membros da banda neste sábado, 14.

A doença afetou áreas importantes do cérebro, comprometendo sua fala, expressão e mobilidade. Desde então, ele passava por um processo de reabilitação na tentativa de retomar a sua rotina.

Ao Portal A TARDE, percussionista da banda e também responsável pela voz do grupo, Alexandre Pinheira, contou que o artista estava em casa quando passou mal e acabou morrendo. Segundo ele, não deu tempo de ser realizado os primeiros socorros.

A causa da morte de Kalu, contudo, ainda será investigada. O velório ocorrerá às 08h e o sepultamento, às 11h, no cemitério Bosque da Paz.

Nesta manhã, Pinheira, fez uma publicação homenageando o colega da música. “Ele dizia que eu era a pessoa com quem ele mais tinha tocado na vida… eu acho que a recíproca também é verdadeira. O respeito e a admiração sempre foram mútuos. Obrigada por tanto”, escreveu.

Veja publicação

Até o momento, não há informações sobre local e horário do velório e sepultamento.

Em novembro, amigos e fãs do forrozeiro iniciaram a campanha “Todos por Kalu” para cobrir os custos do tratamento pós-AVC, bem como fisioterapia, fonoaudiologia e acompanhamento médico. A campanha foi divulgada nas redes sociais da banda e do cantor.