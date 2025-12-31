Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Lazinho sofreu AVC antes de ser afastado do Olodum; saiba detalhes

O cantor foi afastado da banda durante a temporada de verão

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/12/2025 - 12:58 h
Lazinho não participará dos shows de verão do Olodum
Lazinho não participará dos shows de verão do Olodum -

O motivo do afastamento repentino de Lazinho da banda Olodum veio à tona nesta terça-feira, 30. Um dos vocalistas do grupo, Lucas di Fiori revelou que o cantor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e por isso deve ficar longe dos palcos para se recuperar.

“O Lazinho teve um AVC, mas está bem. Comprometeu 5%, que não é nada. O fisioterapeuta falou que ele clinicamente está legal”, disse ele, durante uma coletiva de imprensa nos bastidores do Festival Virada Salvador.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O cantor ainda reforçou que espera que o amigo retorne aos palcos antes do prazo, mas a prioridade segue sendo a recuperação total dele. “A prioridade da gente é a saúde. A gente não quer criar muitas expectativas, mas a nossa fé é que Lazinho volte antes do prazo. Mas só volta quando estiver 100%”, disparou.

Afastamento

Vale lembrar que o afastamento de Lazinho foi anunciado através de um comunicado oficial emitido pela equipe da banda Olodum. Entretanto, seu estado de saúde não havia sido revelado.

“O cantor Lazinho está afastado temporariamente das atividades do Olodum durante o Verão 2026, por orientação médica. A decisão foi tomada como medida de cuidado com a saúde do artista”, diz o comunicado.

“O afastamento tem caráter temporário e não altera os planos do grupo. O Olodum lamenta a ausência do cantor neste período e reafirma o apoio ao artista”, completou a equipe.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

avc Lazinho Olodum

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lazinho não participará dos shows de verão do Olodum
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Lazinho não participará dos shows de verão do Olodum
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Lazinho não participará dos shows de verão do Olodum
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Lazinho não participará dos shows de verão do Olodum
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x