Lazinho sofreu AVC antes de ser afastado do Olodum; saiba detalhes

Lazinho não participará dos shows de verão do Olodum - Foto: Reprodução | Instagram

O motivo do afastamento repentino de Lazinho da banda Olodum veio à tona nesta terça-feira, 30. Um dos vocalistas do grupo, Lucas di Fiori revelou que o cantor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e por isso deve ficar longe dos palcos para se recuperar.

“O Lazinho teve um AVC, mas está bem. Comprometeu 5%, que não é nada. O fisioterapeuta falou que ele clinicamente está legal”, disse ele, durante uma coletiva de imprensa nos bastidores do Festival Virada Salvador.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O cantor ainda reforçou que espera que o amigo retorne aos palcos antes do prazo, mas a prioridade segue sendo a recuperação total dele. “A prioridade da gente é a saúde. A gente não quer criar muitas expectativas, mas a nossa fé é que Lazinho volte antes do prazo. Mas só volta quando estiver 100%”, disparou.

Afastamento

Vale lembrar que o afastamento de Lazinho foi anunciado através de um comunicado oficial emitido pela equipe da banda Olodum. Entretanto, seu estado de saúde não havia sido revelado.

“O cantor Lazinho está afastado temporariamente das atividades do Olodum durante o Verão 2026, por orientação médica. A decisão foi tomada como medida de cuidado com a saúde do artista”, diz o comunicado.

“O afastamento tem caráter temporário e não altera os planos do grupo. O Olodum lamenta a ausência do cantor neste período e reafirma o apoio ao artista”, completou a equipe.