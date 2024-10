Márcio Victor faz Arrastão do Psi na Liberdade

Evento acontece a partir das 17h - Foto: Divulgação

Depois de celebrar o seu aniversário com o tradicional caruru na última quarta-feira, 25, o cantor Márcio Victor se prepara para realizar mais uma edição do Arrastão do Psi no bairro da Liberdade, como parte das comemorações.

O evento acontece a partir das 17h deste domingo, 29. Além de diversão, Márcio Victor ressalta que o desfile promove a movimentação da economia local com comércio e ambulantes.

“Mais um ano da gente mantendo a tradição de comemorar minha festa de graça, que também tem o intuito de gerar renda para as famílias que curtem essa data tão especial para mim. É o maior aniversário de rua do mundo. Vamos inscrever essa festa no Guinness Book”, brincou o artista.

Para finalizar, o cantor fez um pedido: “Venham na paz!”