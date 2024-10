Pagod'art faz show gratuito neste domingo em Salvador

Banda é comandada pelo cantor Flavinho - Foto: Reprodução

A banda Pagod'art, comandada por Flavinho, se apresenta em um show gratuito neste domingo, 29, às 16h, no piso L3 do Salvador Norte Shopping. O evento encerra o SamBAR, projeto que une samba e humor durante os fins de semana de setembro.

>>> Grupo Botequim desembarca no Rio Vermelho para show; saiba data

Com um repertório que celebra 20 anos de carreira, o grupo promete levar ao público sucessos como 'Uisminuofay', 'Se você quer tome' e 'Respeite Carandiru', entre outros.

A programação desta semana inclui, ainda, o grupo Samba de Farofa, que se apresenta nesta sexta-feira, 27. A cantora Carol Leal também integra a programação no sábado, 26, seguida por um show de stand up comedy com Well Fonseca. Todos os eventos têm início às 18h.