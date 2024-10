Grupo Botequim desembarca no Rio Vermelho para show; saiba data

Apresentação vai acontecer no Espaço Colaboraê - Foto: Divulgação

O Grupo Botequim, que completa 18 anos em outubro, desembarca no bairro mais boêmio de Salvador neste sábado, 28, para um show. A apresentação vai acontecer no Espaço Colaboraê, no Rio Vermelho, a partir das 21h.



“O Botequim vai tocar no Calaboraê pela primeira vez e a gente espera que o nosso público cole junto para poder fazer esse samba firme acontecer com a mesma energia que acontece no pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo e no Bar Batatinha”, disse Roberto Ribeiro, cavaquinista e um dos fundadores do Grupo Botequim.

Ele completou: “Então a gente vai lá para fazer uma grande festa, nesse espaço que é muito aconchegante. A nossa expectativa é que seja um lindo encontro nessa primeira edição da gente lá”.

O Grupo Botequim é formado por Roberto Ribeiro (cavaquinho e voz), Washington Rodrigues (violão e voz), Tito Fukunaga (flauta e percussão), Bolota (percussão), Lalá Evangelista (percussão) e Brinquedo (surdo).

Os ingressos estão à venda no Sympla.