Tony Salles grava 1ª música em carreira solo

Trabalho está previsto para ser lançado em outubro - Foto: Jimmy Galvão

O cantor Tony Salles prepara o lançamento de uma nova música, prevista para outubro, em parceria com Henry Freitas. O trabalho será acompanhado de um videoclipe e marca a primeira produção da carreira solo de Tony.

Na tarde desta quarta-feira, 25, o artista compartilhou bastidores da gravação do clipe em seus stories no Instagram, dando spoilers do que está por vir.

No último dia 10, Tony Salles anunciou sua saída do Parangolé, banda com a qual esteve por 10 anos. No entanto, ele ainda cumpre a agenda de apresentações com o grupo até o encerramento dos compromissos. O primeiro show solo do artista está marcado para 23 de novembro, em Salvador.

O feat entre Tony e Henry, que ainda não teve o título revelado, tem composição de Luan Sacada, Junynho Silva, Normãn Rocha e Vitto Rodrigues.