Marcus Menna é o convidado do ‘Conversa Brasileira’ desta semana

Marcus Menna é o convidado do 'Conversa Brasileira' - Foto: Divulgação

O cantor Marcus Menna, que retomou a carreira musical em 2023 com a turnê ‘Tudo de Novo’, é o convidado do programa ‘Conversa Brasileira’, da A Terde FM, do próximo domingo, 18.

O artista acabou de lançar o single ‘Anjos’, que já disponível nas plataformas de música. O cantor, que ficou conhecido nacionalmente como líder da banda LS Jack, vai falar sobre carreira, planos para o futuro e como ainda se dedica à reabilitação após ter ficado dois meses em coma devido a uma cirurgia plástica.

O programa ‘Conversa Brasileira’ pode ser acompanhado a partir das 21h, em 103,9 FM, pelo site e através do aplicativo da rádio.