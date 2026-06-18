TELEVISÃO
Maria Bethânia ganha maratona especial para celebrar 80 anos
Canal Brasil exibe oito filmes e documentários em homenagem à cantora
Os 80 anos de Maria Bethânia serão celebrados com uma programação especial no Canal Brasil. Na quinta-feira, 18, a partir das 17h, a emissora exibe uma maratona com oito filmes e documentários sobre a cantora, revisitando diferentes momentos de sua carreira e da música brasileira.
Entre os destaques da programação está a estreia de "Karingana – Licença Para Contar", documentário que acompanha a primeira apresentação do ensaio poético de Maria Bethânia em Moçambique.
A homenagem também reúne títulos como "Maria: Ninguém Sabe Quem Sou Eu", "Fevereiros", "Os Doces Bárbaros" e "Maria Bethânia: Carta de Amor".
Onde assistir à maratona de Maria Bethânia?
A maratona será exibida no Canal Brasil na quinta, 18, a partir das 17h, seguindo até a madrugada de sexta-feira, 19.
Além da TV, parte da programação ficará disponível entre os dias 18 e 25 de junho no DOC Canal Brasil, serviço de streaming disponível pelo Prime Video e dedicado exclusivamente a documentários brasileiros.
Quais filmes fazem parte da homenagem a Maria Bethânia?
A programação reúne oito produções que mostram diferentes fases da trajetória da cantora, desde o início da carreira até documentários mais recentes.
Os títulos exibidos são:
- Maria Bethânia: Carta de Amor
- Making Of – Maria Bethânia: Carta de Amor
- Bethânia Bem de Perto
- Maria: Ninguém Sabe Quem Sou Eu
- Fevereiros
- Os Doces Bárbaros
- Karingana – Licença Para Contar (estreia)
- O Desafio
Documentário inédito é destaque da programação
A principal novidade da maratona é "Karingana – Licença Para Contar", dirigido por Mônica Monteiro.
O documentário registra a viagem de Maria Bethânia a Moçambique, onde a artista apresentou seu ensaio poético pela primeira vez. A produção reúne depoimentos de escritores e críticos literários de Moçambique e Angola para mostrar como a literatura ajudou na resistência à colonização e na preservação das tradições orais.
Momentos marcantes da carreira de Maria Bethânia
Além do documentário inédito, a programação reúne obras que ajudam a contar a história de Maria Bethânia.
"Bethânia Bem de Perto", de 1966, registra os primeiros anos da cantora. Já "Maria: Ninguém Sabe Quem Sou Eu" apresenta um depoimento exclusivo da artista sobre sua trajetória.
Outro destaque é "Os Doces Bárbaros", documentário sobre o grupo formado por Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa. A programação também inclui "Fevereiros", que acompanha a homenagem da Mangueira à cantora no Carnaval de 2016, e "O Desafio", filme que marca um dos primeiros trabalhos de Bethânia no cinema.