Maria Bethânia ganha maratona especial para celebrar 80 anos

Siga o A TARDE no Google

Os 80 anos de Maria Bethânia serão celebrados com uma programação especial no Canal Brasil. Na quinta-feira, 18, a partir das 17h, a emissora exibe uma maratona com oito filmes e documentários sobre a cantora, revisitando diferentes momentos de sua carreira e da música brasileira.

Entre os destaques da programação está a estreia de "Karingana – Licença Para Contar", documentário que acompanha a primeira apresentação do ensaio poético de Maria Bethânia em Moçambique.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A homenagem também reúne títulos como "Maria: Ninguém Sabe Quem Sou Eu", "Fevereiros", "Os Doces Bárbaros" e "Maria Bethânia: Carta de Amor".

Onde assistir à maratona de Maria Bethânia?

A maratona será exibida no Canal Brasil na quinta, 18, a partir das 17h, seguindo até a madrugada de sexta-feira, 19.

Além da TV, parte da programação ficará disponível entre os dias 18 e 25 de junho no DOC Canal Brasil, serviço de streaming disponível pelo Prime Video e dedicado exclusivamente a documentários brasileiros.

Quais filmes fazem parte da homenagem a Maria Bethânia?

A programação reúne oito produções que mostram diferentes fases da trajetória da cantora, desde o início da carreira até documentários mais recentes.

Os títulos exibidos são:

Maria Bethânia: Carta de Amor

Making Of – Maria Bethânia: Carta de Amor

Bethânia Bem de Perto

Maria: Ninguém Sabe Quem Sou Eu

Fevereiros

Os Doces Bárbaros

Karingana – Licença Para Contar (estreia)

O Desafio

Documentário inédito é destaque da programação

A principal novidade da maratona é "Karingana – Licença Para Contar", dirigido por Mônica Monteiro.

O documentário registra a viagem de Maria Bethânia a Moçambique, onde a artista apresentou seu ensaio poético pela primeira vez. A produção reúne depoimentos de escritores e críticos literários de Moçambique e Angola para mostrar como a literatura ajudou na resistência à colonização e na preservação das tradições orais.

Momentos marcantes da carreira de Maria Bethânia

Além do documentário inédito, a programação reúne obras que ajudam a contar a história de Maria Bethânia.

"Bethânia Bem de Perto", de 1966, registra os primeiros anos da cantora. Já "Maria: Ninguém Sabe Quem Sou Eu" apresenta um depoimento exclusivo da artista sobre sua trajetória.

Outro destaque é "Os Doces Bárbaros", documentário sobre o grupo formado por Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa. A programação também inclui "Fevereiros", que acompanha a homenagem da Mangueira à cantora no Carnaval de 2016, e "O Desafio", filme que marca um dos primeiros trabalhos de Bethânia no cinema.