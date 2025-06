Morre Wilson Aragão, parceiro de Raul Seixas em “Capim Guiné”

Ainda não há detalhes sobre as causas exatas da morte - Foto: Divulgação

Morreu, aos 75 anos, o cantor e compositor Wilson Aragão, referência da música nordestina e autor da emblemática canção 'Capim Guiné', famosa na voz de Raul Seixas. A informação foi confirmada neste sábado, 24, por familiares. O artista passou um período de internação no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, devido a um câncer de fígado, e faleceu por complicações da doença no Hospital Aristides Maltez, em Salvador.

Natural de Piritiba, na Chapada Diamantina, Aragão havia comemorado, no dia 26 de abril, seu aniversário em um momento emocionante no hospital, cercado pela família, amigos e a equipe médica, em uma celebração que ganhou destaque nas redes sociais da unidade.

Com cinco álbuns lançados, Wilson Aragão construiu uma obra voltada para o homem do campo, sua luta e sua cultura. Suas composições foram gravadas por artistas nacionais e internacionais, com destaque para sua parceria com Raul Seixas na icônica Capim Guiné. Também foi autor de Guerra de Facão, gravada por artistas como Falcão e Zé Ramalho.

Em sua trajetória, também buscou resgatar valores afetivos e folclóricos da região onde nasceu, reforçando a identidade musical nordestina com autenticidade e poesia.

O corpo de Wilson Aragão será velado neste domingo, 25, na sua terra natal, Piritiba, em uma cerimônia aberta ao público na Câmara de Vereadores do município. O enterro será às 16h.