Morte de Liam Payne: três pessoas são presas suspeitas de envolvimento

A polícia da Argentina prendeu três pessoas em função da morte de Liam Payne. Eles são suspeitos de envolvimento pelo falecimento do ex-integrante do One Direction, que, em outubro, caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires.

De acordo com o ABC News, as autoridades argentinas prenderam dois funcionários do hotel, "acusados de fornecerem drogas" para o artista, e "invadiram a casa de um amigo, também detido".

Depois da morte, o exame toxicológico identificou a presença de cocaína, crack e outras drogas no organismo do artista britânico.

A autópsia afirmou que Liam Payne morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa.

Além disso, nas buscas em seu quarto, a polícia encontrou, bebida alcoólica e medicamentos como clonazepam, que é um remédio usado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, entre outros.