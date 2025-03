Motorista de Cristiano Araújo sugeriu mudança no carro antes de acidente

Cristiano Araújo morreu em 2015 - Foto: Divulgação

Um novo desdobramento do acidente que vitimou o cantor Cristiano Araújo e sua namorada, Allana Moraes, em 2015, veio à tona. O delegado aposentado da Polícia Civil Dr. Jorge Lordello fez revelações sobre o caso em entrevista a um podcast. Segundo ele, o motorista do artista, Ronaldo, sugeriu uma modificação perigosa no veículo que poderia ter sido um dos fatores que levaram à tragédia.

Ronaldo, que também era segurança pessoal do cantor, teria convencido Cristiano a trocar os pneus de aro 20, de fábrica, por modelos aro 22, com o objetivo de dar ao veículo um visual mais alto e esteticamente atraente. O cantor pagou pela alteração no carro, mas não sabia dos riscos envolvidos.

“Ronaldo não informou a Cristiano que uma das rodas modificadas tinha 11 pontos de solda, algo que comprometia a segurança do veículo”, disse o delegado, que explicou a gravidade da mudança no veículo de luxo.

Além disso, o delegado revelou que, no dia anterior ao acidente, o carro foi levado a um lava-jato, onde os funcionários perceberam a falha na roda soldada ao suspenderem o veículo para a lavagem.

“Eles chamaram os donos do estabelecimento, que ficaram preocupados com o que viram e tentaram alertar Ronaldo, o responsável por levar o carro até lá. No entanto, essa informação não foi repassada para Cristiano”, detalhou Dr. Lordello.

De acordo com o delegado, essa falha de comunicação foi um dos principais pontos críticos que podem ter contribuído para o acidente. O cantor, sem saber da imperfeição na roda, seguiu sua rotina normalmente, sem imaginar que a modificação no carro poderia colocar sua vida em risco.

Para o delegado Dr. Jorge Lordello, a troca dos pneus e a falha na roda soldada podem ter sido determinantes para a perda de controle do veículo, e a falta de informações cruciais sobre a modificação contribuiu para a tragédia. O papel de Ronaldo, que sugeriu a alteração e não repassou as informações necessárias para o cantor, está sendo investigado.

Acidente

Na madrugada do dia 24 de junho de 2015, Cristiano Araújo retornava para Goiânia após um show. O carro do cantor, conduzido por Ronaldo, perdeu o controle a uma velocidade de 170 km/h.

A roda soldada do veículo quebrou, fazendo com que Cristiano e Allana fossem ejetados do carro. Allana morreu instantaneamente, enquanto Cristiano, que foi levado ao hospital, faleceu em decorrência dos ferimentos.

Ronaldo e um empresário, que estavam na parte dianteira do veículo, sofreram apenas ferimentos leves.