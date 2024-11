Nattan traz festa “Noitada” para Salvador

Ingressos estão disponíveis para compra - Foto: Divulgação

O cantor Nattan vai trazer para Salvador a festa ‘Noittada’. Exclusivo, o evento promete apresentar o cantor em uma vibe única, e diferente do que o público está acostumado a ver no ‘Desmanttelo do Nattan’.

A primeira edição da nova label do cearense acontecerá em solo baiano no dia 13 de dezembro, no Terminal Náutico.

A festa será all black. Além de Nattan, Dj’s irão animar a festa, oferecendo uma apresentação mais intimista.

Os ingressos estão disponíveis para compra através da Brasil Ticket.