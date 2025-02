NEOJIBA abre 511 vagas para crianças e adolescentes na Bahia

As vagas são para turmas de iniciação musical, de canto coral e de instrumento musical - Foto: Divulgação

O NEOJIBA está com inscrições abertas para novos integrantes distribuídas em 10 núcleos, localizados em Salvador e nas cidades de Feira de Santana, Jequié, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas. São 511 vagas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

As inscrições começam no dia 27 de janeiro e vão até o dia 9 de fevereiro, e podem ser feitas por meio de formulário on-line. Quem preferir, pode fazer a inscrição de forma presencial nos núcleos a partir do dia 3 de fevereiro.

As vagas são para turmas de iniciação musical, de canto coral e de instrumento musical. Os integrantes participam de ensaios de grupo, aulas de instrumento, aulas teóricas e outras atividades de segunda a sexta-feira, no turno oposto às atividades escolares. O programa fornece os instrumentos musicais e os acessórios necessários para a prática, material didático e lanches gratuitamente.

Como explica o diretor Educacional do NEOJIBA, José Henrique de Campos, as vagas não têm pré-requisitos nem exigem dos interessados conhecimento musical prévio. "Para participar, basta ter interesse e estar na idade correspondente para a vaga desejada", afirma o diretor.

Em Salvador e Região Metropolitana, as oportunidades são para os núcleos do Bairro da Paz (35 vagas), da Mata Escura (55), do Nordeste de Amaralina (67) e de Pirajá (30) e no interior são para os núcleos de Lauro de Freitas (64 vagas), do CESA Simões Filho (26), Feira de Santana (75 vagas), Jequié (31), Vitória da Conquista (68) e Teixeira de Freitas (60).

O NEOJIBA é composto por Núcleos de Prática Musical (NPM), localizados em bairros de Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho e Jequié, e por Núcleos Territoriais do NEOJIBA (NTN), sediados em Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Salvador está o Núcleo Central, sede do programa, no Parque do Queimado. Criado em 2007 pelo maestro, pianista e gestor cultural, Ricardo Castro, o NEOJIBA é um programa prioritário do governo da Bahia, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Social pela Música.

A inscrição e as atividades mantidas pelo programa são totalmente gratuitas. O NEOJIBA fornece instrumentos e acessórios para que todos possam praticar, além de oferecer atendimento psicossocial para os integrantes e suas famílias.

Caso haja mais interessados do que vagas, a definição ocorrerá por sorteios públicos, que podem ser acompanhados pelos participantes, ou pela proximidade da moradia. A modalidade, que também pode ser mista, varia de acordo com o núcleo escolhido pelo candidato. Todas as informações estão detalhadas nos regulamentos.

Antes de realizar a inscrição, leia atentamente o regulamento.

A inscrição pode ser realizada por meio dos links abaixo:

NPM Jequié: https://forms.gle/DMGwZdzMYvMwHnyV9

NPM Lauro de Freitas: https://forms.gle/87q1iK1tdQW9BEHaA

NPM Bairro da Paz: https://forms.gle/oQA754YpwnxebNCL7

NPM Pirajá: https://forms.gle/VrqUc7q4kTfDXNyN7

NPM CESA - Simões Filho: https://forms.gle/nwNhxbXyAFSAFFhR7

NPM Nordeste de Amaralina: https://forms.gle/JXYitrVEEwxugmWe6

NPM Mata Escura: https://forms.gle/XcL8KVDbFU6JZx8KA

NTN Feira de Santana: https://forms.gle/B6zLnSDUK4gcsjVc7

NTN Teixeira de Freitas: https://forms.gle/Wgt7EHFmQBUeouRZA

NTN Vitória da Conquista: https://forms.gle/ETN2cPNY5vGLSA5L8